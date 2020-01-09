«إكسبو 2020 دبي» يستعد للارتقاء بمعايير الأمن إلى مستويات غير مسبوقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» عن استعدادها للارتقاء بمعايير الأمن والسلامة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتصدر سلامة الزوار قائمة الأولويات ضمن الفعالية الأضخم عالمياً، والتي بدأ العد التنازلي لانطلاقها بعد 10 شهور.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وضعت اللجنة هدف تحقيق السلامة والأمن على رأس قائمة أولوياتها منذ البداية.

وقالت اللجنة: «نبحث عن أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة التي ستساعدنا في إيجاد بيئة آمنة خلال فعاليات المعرض»، مشيرة إلى أن هذا ما تُرجم على أرض الواقع عبر الاستعانة بمجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الأمن للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، حيث تمت دعوة الشركات لحضور فعالية «لقاء المشترين» بهدف معرفة المزيد حول متطلبات المعرض الأمنية والفرص المتاحة للمشاركة، إضافة إلى عرض منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أمام فريق المعرض.

وأضافت أنه إلى جانب حثّ الشركات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق العنان للابتكار والإبداع، تم أيضاً تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على لعب دور فاعل في ضمان تحقيق معايير الأمن في أنحاء موقع الفعالية كافة ضمن منطقة دبي الجنوب، والذي سيحتضن إحدى أكبر المنشآت لتقنيات البناء الذكي والأتمتة على مستوى العالم.

معايير الأمن

وتستعد شركة «هيكفيجن ميدل إيست» الصينية المتخصصة في مجال أنظمة المراقبة بالفيديو، لتسجيل حضورها الإقليمي عبر مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي».

وقال الرئيس الإقليمي للشركة، بينسون تشو، إن «المعرض سيرتقي بمعايير الأمن في الفعاليات الكبرى مستقبلاً، ويوفر أبرز العروض الترفيهية والسياحية على مستوى دولة الإمارات»، مبيناً أن «إكسبو 2020» سيقدم أكثر من 60 عرضاً ترفيهياً حياً لمدة تزيد على 15 ساعة يومياً.

ولفت تشو إلى أنه قبل مشاركة الشركة في فعاليات «إكسبو دبي» فإنها تستعد لعرض أحدث تقنياتها في «إنترسك»، المعرض التجاري المتخصص في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحريق، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 19 يناير الجاري ولغاية 21 منه.

خطوات

وأضاف تشو أن موضوع الأمن، يتصدر المحاور الأساسية لأجندة «إكسبو 2020 دبي»، حيث تم تخصيص جزء كامل من فعاليات «قمة إنترسك لأمن المستقبل» التي ستنعقد على هامش «إنترسك»، لمناقشة موضوع الأمن والسلامة في ظل الأولوية البالغة لحماية زوار معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتستقطب الجلسة نخبة من أهم المتحدثين البارزين الذين يسلطون الضوء على الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان تحقيق أقصى معايير السلامة ضمن الفعالية الأضخم عالمياً، حيث سيناقش نائب أول رئيس أمن الفعالية، العقيد علي خليفة الغيص، معايير الأمن والسلامة وحماية الجماهير في المعرض المرتقب.

أقصى مستويات السلامة والأمن

أفادت الجهة المنظمة لمعرض «إنترسك»، بأن «قمة إنترسك لأمن المستقبل» التي ستنعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، على هامش المعرض، ستعقد جلسات تتعلق بـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث سيوضح مدير العمليات والخدمات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا دبي)، المهندس عارف الجناحي، المنهجية الأمنية التي تعتمدها المؤسسة خلال فعاليات الحدث المرتقب، فضلاً عن مشاركته في جلسة حوارية لتسليط الضوء على التعاون الجاري بين الفرق لتحقيق أقصى مستويات السلامة والأمن خلال تلك الفعالية.

بينما ستتناول جلسة حوارية أخرى مدى استعداد قطاعات الخدمات الجانبية كالضيافة والتجزئة والسياحة لتلبية متطلبات معرض «إكسبو 2020 دبي». وسيحظى المندوبون بفرصة الاطّلاع على التحليلات المعمّقة حول إدارة دخول وسلامة الزوار، والآثار والنتائج الأمنية على أعمالهم التجارية، والخطوات اللازمة لإدارة وتنظيم الحركة النشطة للمستهلكين. وسيشارك في مناقشة أهمّ هذه النقاط والتحليلات كل من مدير السلامة والأمن العالميين لدى شركة «ماريوت الدولية»، سايمون هاوز، ومدير الأمن وشؤون الصحة والسلامة والبيئة لدى شركة «مراس القابضة»، نيكولاوس جكيونيس.

أهداف وقيم «إكسبو»

قال مدير معرض «إنترسك» لدى «ميسي فرانكفورت» الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للفعالية، أندرياس ريكس، إن «مفاهيم الأمن والنجاح وإدارة السمعة تندرج تحت مظلة واحدة»، مشيراً إلى أنه «يمكن استخلاص العديد من أهداف وقيم معرض (إكسبو 2020 دبي) قبل زيارته، حيث سيشكّل تربة خصبة وواعدة لدول الخليج التي تواصل ترسيخ مكانتها في استضافة الفعاليات الدولية».

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عرضاً ترفيهياً حياً يقدمها «إكسبو 2020» لمدة 15 ساعة يومياً.