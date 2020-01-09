الأرشيف الوطني يزوّد «إكسبو دبي» بالصور التاريخية والأفلام الوثائقية

المصدر: دبي - وام

وقّع الأرشيف الوطني للدولة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مذكرة تفاهم مع مكتب «إكسبو 2020 دبي»، بهدف بناء شراكة مثمرة، وتعزيز العلاقات وتطويرها، فضلاً عن دعم أواصر التعاون الاستراتيجي، وتعزيزها بين الطرفين بهدف التنسيق بينهما، وإثراء هذا الحدث الكبير بالبعد التاريخي لدولة الإمارات.

وبموجب المذكرة سيزوّد الأرشيف الوطني مكتب «إكسبو» بالصور التاريخية والأفلام الوثائقية، والمعلومات المتعلقة بتاريخ الدولة وثقافتها بالوقت المناسب، لكي يتم تضمينها بين محتويات «إكسبو 2020». وعلى صعيد آخر سيتعاون الطرفان من أجل تحويل وتخزين أرشيف «إكسبو» في الأرشيف الوطني، للمحافظة على هذا الإرث للأجيال القادمة بين كنوز ذاكرة الوطن.

وركزت بنود المذكرة على أهمية بناء أُطر ومجالات التعاون وتوسيعها بين الطرفين، وتعزيز التواصل الفعال، وتمتين العلاقات والتعاون في المجالات الأساسية.

واستهدفت المذكرة تسهيل حصول مكتب «إكسبو دبي» على المواد والوثائق الأرشيفية، والسرعة في الحصول على المعلومات المتعلقة بتاريخ وثقافة دولة الإمارات، فضلاً عن قيام الأرشيف الوطني بأرشفة السجلات والمواد الخاصة بـ«إكسبو 2020» وحفظها للأجيال.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الأرشيف الوطني، مدير عام الأرشيف، الدكتور عبدالله محمد الريسي، وعن مكتب «إكسبو» المدير التنفيذي للمكتب، نجيب العلي، بحضور الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، حمد عبدالرحمن المدفع. وأشاد المدفع بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب «إكسبو 2020 دبي» من أجل التحضير لاستضافة الحدث الكبير، موجهاً شكره أيضاً إلى إدارة وموظفي الأرشيف الوطني.

التفاهم يهدف إلى تسهيل حصول «إكسبو» على المواد والوثائق الأرشيفية.