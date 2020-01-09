المزروعي: لا نتوقع مخاطر على شحنات النفط في مضيق هرمز

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إنه «لا يتوقع مخاطر في الوقت الراهن على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، نتيجة للتصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة حالياً».

وأكد في منتدى الإمارات للطاقة، الذي عقد، أمس، في «جامعة نيويورك»، أنه «لا يوجد أي مخاوف أو قلق بشأن العرض والطلب في سوق النفط»، موضحاً أن السوق يتوافر بها معروض كافٍ، والطلب على النفط صحي حالياً.

وأضاف المزروعي: «إننا لا نتوقع نقصاً في المعروض، ما لم يكن لدينا تصعيد كارثي في المنطقة، وهو أمر لا نراه حالياً»، مشيراً إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قادرة على تلبية الطلب، وهي دوماً تجتمع وتبحث الإجراءات الضرورية المطلوبة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن «أوبك» ستعقد اجتماعاً، في شهر مارس المقبل، وسيتم فيه تقييم الموقف لاتخاذ ما تراه ضرورياً لاستقرار السوق، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأعرب المزروعي عن أمله ألا يحدث المزيد من التصعيد في المنطقة، وأن تؤدي حكمة كلا الطرفين، الأميركي والإيراني، إلى تخفيف حدة التوتر خلال الفترة المقبلة، وعدم حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأوضح أن إيران تعلم أن مضيق هرمز مهم للاقتصاد العالمي، وأن أي نقص في المعروض سيؤثر في الجميع، حيث إن الاقتصاد العالمي لا يتحمل أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن إمدادات النفط من الخليج استمرت بشكل طبيعي خلال الحرب العراقية - الإيرانية، التي اندلعت في الثمانينات.

ونوه وزير الطاقة والصناعة بأن العوامل الجيوسياسية عادت لتقوم بدور في تحديد أسعار النفط، بعد أن قامت بدور أقل خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن الإمارات لا تشعر بالقلق إزاء العرض والطلب في سوق النفط، وأن الإمارات لا تريد حدوث المزيد من التوتر في المنطقة.

وزير الطاقة: أي نقص بالمعروض سيؤثر في الجميع