روبوتات لتنظيف معارض «أدنيك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن بدء استخدام الروبوتات الآلية «أفيدبوت»، المتخصصة في تقديم خدمات «التنظيف الذاتي»، بما يتماشى مع أهدافها المتمثلة في تعزيز الاستدامة والابتكار في عملياتها، بما يحقق نهج الشركة المتمثل في تبني المبادرات الصديقة للبيئة والارتقاء بمستوى خدماتها.

وقدّمت «أدنيك» روبوت «أفيدبوت» كمبادرة مستقبلية ومستدامة، إذ تستهلك التقنيات المستخدمة من خلال الروبوتات كميات أقل من المياه أثناء تنظيف الأرضيات، مقارنةً بالأساليب التقليدية، كما توفر أعلى مستويات النظافة التي تشتهر «أدنيك» بتقديمها، وتبرز أهمية هذه الروبوتات مع استضافة مركز أبوظبي الوطني للمعارض للعديد من الفعاليات العالمية المرموقة، حيث تحافظ على نظافة المكان وفقاً لأعلى المعايير العالمية الصحية ودون أي ضوضاء. كما تُعتبر «أدنيك» الأولى في المنطقة باستخدام إصدار 1.7 من «أفيدبوت»، الذي يتسم بميزات أكثر ذكاء وسرعة، بالإضافة إلى وجود كاميرا حساسة ثلاثية الأبعاد بها.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري: «تسعى الشركة إلى لعب دور استراتيجي في دعم وتعزيز جهود الإمارات الرامية إلى تطبيق مبادرات مستدامة ومبتكرة، وتبني استراتيجيات صديقة للبيئة، ونفخر بتوظيف أحدث التقنيات من خلال روبوتات (أفيدبوت) بشكل فعّال في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، إذ قدمت هذه الروبوتات خدماتها المساندة لرواد معرض سيال الشرق الأوسط 2019 طوال فترة انعقاده».

الروبوت يستهلك كميات أقل من المياه أثناء تنظيف الأرضيات، مقارنةً بالأساليب التقليدية.