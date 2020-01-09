95 % من دائني «أملاك للتمويل» يوافقون على شروط إعادة الهيكلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أملاك للتمويل العاملة في قطاع التمويل العقاري الإسلامي، أمس، عن حصولها على موافقة 95% من دائنيها على شروط إعادة هيكلة ديونها.

وأوضحت الشركة في بيان أن نسبة 5% المتبقية تمثل ثلاثة دائنين فقط، من أصل 27 دائناً، مشيرة إلى أنها لاتزال مستمرة في مفاوضاتها معهم على شروط إعادة هيكلة الديون، والوصول إلى حلّ بشأن المسائل المعلقة، بما يتماشى مع استراتيجيتها.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أملاك للتمويل»، عارف عبدالله الهرمي البستكي: «يسرني أن أبلغكم أن شركة أملاك حققت تقدماً ملحوظاً في مفاوضاتها مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها».

وأضاف أن «الوصول إلى موافقة 95% من دائني الشركة كان تحدياً حقيقياً أمامنا، دفعنا إلى إيجاد حلول مبتكرة لإرضاء جميع الدائنين الذين نتعامل معهم».

وتابع البستكي: «نحن الآن نعمل على استكمال المفاوضات مع الدائنين المتبقين، ونحن على ثقة بالحصول على موافقاتهم في وقت قريب، وستنتهي المفاوضات لما فيه المصلحة لشركة أملاك، وجميع الأطراف المعنية الأخرى».

وأشار إلى أن «الشركة استطاعت سداد 42% من تسهيلات الودائع الإسلامية الخاصة بالممولين، و92% من التسهيلات الخاصة بمزوّدي السيولة».

يشار إلى أن «أملاك» أتمت منذ خطة إعادة الهيكلة في نوفمبر 2014، عملية إعادة هيكلة لودائعها الاستثمارية البالغة 10.2 مليارات درهم، كما سددت 2.8 مليار درهم نقداً لمموليها، وعام 2015 سددت الشركة دفعة مقدمة بقيمة 758 مليون درهم لمموليها، فيما تم استئناف تداول أسهمها في سوق دبي المالي في يونيو 2015.

وشهد عام 2016 سداد الشركة دفعة مقدمة قيمتها 274 مليون درهم للممولين، وقامت بعملية إعادة تفاوض ناجحة على الشروط الرئيسة لإعادة الهيكلة مع مموليها. أما عام 2017 سددت الشركة مبلغ 100 مليون درهم إضافية للممولين. وفي عام 2018 سددت دفعة مقدمة قيمتها 684 مليون درهم للممولين في يناير 2018، لتصل نسبة السداد لتسهيلات مزوّدي السيولة إلى 92% في عام 2019.