طيران الإمارات وفلاي دبي تلغيان رحلات إلى العراق اليوم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قال متحدث باسم "طيران الإمارات " إن الناقلة ألغت اليوم (الأربعاء 8 يناير) رحلة "ئي كيه" 943 من دبي إلى بغداد والرحلة "ئي كيه 944 " من بغداد إلى دبي، وذلك لأسباب تشغيلية. مشيرا إلى أنها تراقب التطورات عن كثب وعلى اتصال وثيق بالسلطات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بالرحلات، وسوف تتخذ مزيداً من التعديلات التشغيلية إذا دعت الحاجة. وأضاف "هو دأبنا على الدوام، فإن سلامة ركابنا وأفراد أطقم رحلاتنا وطائراتنا هي الأولوية القصوى على الإطلاق".

من جانبها ألغت فلاي دبي رحلتها الى بغداد في وقت لاحق اليوم.

وقال متحدث باسم الناقلة: "نحن على تواصل مباشر بالمسافرين الذين تأثروا بهذا الالغاء". مضيفا "ستعمل رحلاتنا إلى البصرة والنجف هذا الصباح وفق الجدول المعتاد. نحن على اتصال مع السلطات المعنية ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".