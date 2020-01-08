«تبريد» تستهدف 3 محاور للنمو خلال 2020

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، بدر اللمكي، إن «استراتيجية الشركة خلال عام 2020 تركز على مواصلة التوسع والنمو عبر ثلاثة محاور رئيسة، هي زيادة حجم الإنتاج، والبحث عن فرص جديدة للاستحواذ على محطات جديدة داخل الإمارات وخارجها، فضلاً عن تقديم خدماتها في مشروعات بنية تحتية جديدة في الدولة».

وأكد اللمكي، في إحاطة إعلامية للشركة، أمس، أن الشركة في وضع مالي جيد، وربحية مناسبة، ما يؤهلها لتنفيذ خططها التوسعية، واستكمال النمو، واغتنام فرص الاستحواذ، موضحاً أن الشركة أصدرت، أخيراً، صكوكاً في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار، لأجل سبع سنوات، كما حصلت على تسهيلات مصرفية من بنوك محلية، بقيمة 1.5 مليار درهم، مع حصولها على تصنيف ائتماني جيد من وكالة «موديز».

وأوضح، أن إنتاج الشركة في الإمارات بلغ 1.16 مليون طن تبريد مع نهاية عام 2019، وذلك من خلال 63 محطة تملكها وتشغلها «تبريد» في مختلف إمارات الدولة.

ونوّه اللمكي بأن «تبريد» تدرس فرص التوسع، وزيادة أعمالها في السعودية، في إطار فرص كبيرة للنمو، ضمن رؤية السعودية 2030.

ولفت إلى أن «تبريد» أضافت أخيراً حصة تبلغ 8% في شركة تبريد السعودية، لترفع نسبة ملكيتها إلى 28%.

وكشف أن الشركة تدرس في الوقت الراهن مزيداً من التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف دخول السوق الكويتية، واستشراف الفرص الجديدة في مصر وغيرها من الأسواق العالمية.

ونوه اللمكي بأن الشركة تبحث المزيد من التوسع في الهند، باعتبارها واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نمواً، خاصة بعد أن وقعت الشركة في العام الماضي اتفاقية خدمات تبريد تمتد لمدة 30 عاماً مع هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية «أندرا برديش»، وذلك لإنشاء وامتلاك وتشغيل أول محطة لتبريد المناطق، بسعة 20 ألف طن تبريد في مدينة «أمارافاتي» بقيمة 200 مليون درهم.