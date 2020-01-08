اعتماد نظام الرقابة على منتجات الطاقة الشمسية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، إن مجلس الوزراء اعتمد النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية.

وأوضحت الهيئة على صفحاتها الرسمية للتواصل الاجتماعي، أن النظام الجديد يمكّن مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والسكنية، من توليد الطاقة المتجددة باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية، وربطها بالشبكة الكهربائية العامة في دولة الإمارات.

وكان مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، الدكتور يوسف السعدي، توقع في سبتمبر 2019، أن يبدأ تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الطاقة الشمسية بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من اعتماد النظام، مشيراً إلى أن النظام سيعمل على المساهمة في خفض كلفة استهلاك الطاقة بنسبة تقدر بـ5% ضمن كثافة الطاقة الشمسية المتولدة، مقارنة بالطاقة المتولدة من مصادر الوقود الأحفوري.

إلى ذلك، ذكرت «مواصفات» أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الدولة لاجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد «APAC» لعام 2020 في العاصمة أبوظبي.

5 %

نسبة إسهام النظام في خفض كلفة استهلاك الطاقة.