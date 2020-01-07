" الإتحادية للتنافسية": استحداث تأشيرة متعددة الدخول يعزز مكانة الدولة السياحية

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بموافقة مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات مما يزيد من القدرة التنافسية لدولة الإمارات بإعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات نجحت وخلال زمن قياسي من أن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية وباتت من أهم الوجهات العالمية لقطاع الأعمال والعائلات في آن معاً.

وأضاف " أننا في دولة الإمارات تعودنا من القيادة الرشيدة دائما على تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التطور العالمي بما يساهم في الإرتقاء بتنافسية الدولة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته المختلفة ومنها القطاع السياحي الذي بات يمثل صناعة مهمة تتنافس فيها كبرى الدول في العالم".

وأكد لوتاه أن الإحصائيات الوطنية تثبت وبالأرقام قدرة الدولة التنافسية في مجال السياحة حيث تجاوز عدد إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال النصف الأول من العام 2019 نحو 61.7 مليون مسافر .. فيما بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران في مطارات الدولة خلال نفس الفترة من العالم 323 ألف رحلة، في حين تجاوز عدد نزلاء الفنادق والشقق الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من العام الماضي 13 مليون نزيل .