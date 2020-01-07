تراجع أسعار المستهلك بنسبة 1.4% خلال نوفمبر 2019

المصدر: عبير عبد الحليم ■ أبوظبي

تراجعت أسعار المستهلك في الدولة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2019 بنسبة 1.4%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير يغطي التغيّر في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 108.5 نقاط في نوفمبر 2019 مقابل 110.1 نقاط في نوفمبر 2018.

وأرجعت الانخفاض السنوي إلى انخفاض أسعار كل من: مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.2%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، كما انخفضت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.4%.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 26.3%، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.2%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.7%.