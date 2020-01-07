«مطارات دبي»: قطاع الطيران لاعب رئيس في تحقيق رؤية محمد بن راشد

المصدر: دبي ■ وام

أكدت مؤسسة مطارات دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تشكيل مجلس دبي الجديد بالتزامن مع حلول 4 يناير 2020، تاريخ تسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، إنما يُشكل إضافة نوعية ومرحلة جديدة في بناء مستقبل دبي وتطلعها نحو أن تصبح أفضل مدن العالم لنمط الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، حيث يلعب قطاع الطيران دوراً رئيساً في تحقيق رؤية سموه بالمضي قدماً على طريق الريادة والتفوق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن البنية التحتية والمواصلات هي جزء أساسي في معادلة دبي وتخطيطها للخمسين سنة المقبلة، إذ تعتبر «مطارات دبي» جسر عبور لربط سكان المعمورة وثقافات العالم ببعضها بعضاً. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي يحتل للعام السادس على التوالي المرتبة الأولى على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين.

وأضاف غريفيث أن الإنجازات التي حققها مطار دبي الدولي، لم تكن وليدة المصادفة بل هي نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ومنذ تكليفه بتحمل مسؤولية قطاع الطيران في منتصف السبعينات من القرن الماضي من قبل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، انطلق هذا القطاع إلى حيث أصبح عليه الآن من تميز وريادة، في خطوة تستشرف المستقبل بكل أبعاده، لتمهيد الطريق أمام دبي لتصبح مركز الطيران الرئيس في العالم.

وأكد أن وثيقة الخمسين وتشكيل مجلس دبي الجديد، وتكليف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» بالإشراف على إدارة قطاع الطيران وغيره من القطاعات الحيوية لاقتصاد دبي إنما تضع أمامنا تحدّياً كبيراً.