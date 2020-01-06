قائمة السلع التي انخفضت اسعارها في الإمارات

المصدر: عبير عبد الحليم، أبو ظبي

تراجعت أسعار المستهلكين في دولة الإمارات على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018.

واوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير التضخم نوفمبر 2019 الذي أصدرته اليوم و يغطي التغير في أسعار 12 مجموعة سلعية وخدمية رئيسية للمستهلك ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك بلغ 108.5 نقطة في شهر نوفمبر الماضي مقابل 110.1 نقطة في نوفمبر 2018.

ولفت التقرير الى ان انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.9% وانخفاض أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 7.1% وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.2% والاغذية والمشروبات بنسبة 1.1% كما انخفضت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.4% ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.09% ومجموعة الصحة بنسبة 0.06%.

وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 26.3% ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.2% ومجموعة التعليم بنسبة 0.7% ومجموعة التبغ بنسبة 0.7%