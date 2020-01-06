27 % من مواقع الإنترنت المحظورة تُستخدم في الاحتيال الإلكتروني

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن حجب 1307 مواقع ومحتويات خاصة بالإنترنت، تندرج تحت 15 فئة من فئات المحتوى المحظور خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2019.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، أن مواقع الإباحية والتعري والرذيلة تصدرت المواقع المحجوبة بإجمالي 374 موقعاً وبنسبة 28.6% من إجمالي المواقع المحظورة، يليها المحتوى الخاص بالإنترنت والمواقع التي تُستخدم في النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بعدد 350 موقعاً شكلت نسبة 26.8%.

وجاءت المواقع التي تساعد في تخطّي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب في المركز الثالث، بإجمالي 178 موقعاً تشكل نسبة 13.6% من إجمالي المواقع المحجوبة، تليها المواقع التي تروج للمخدرات بإجمالي 134 موقعاً نسبتها 10.2%، ثم مواقع ومحتوى الإنترنت التي تروّج لأنشطة مخالفة للقانون بإجمالي 115 موقعاً وبنسبة 8.8%، والمواقع التي تنتهك حقوق الملكية بإجمالي 57 موقعاً بنسبة 4.4%.

وحلت المواقع التي تروج أو تتيح الوصول إلى خدمات الاتصالات غير المشروعة في المركز السابع، مسجلة 27 موقعاً بنسبة 2.1%، ثم مواقع الإخلال بالنظام العام ثامناً بعدد 26 موقعاً بنسبة 2%، ومواقع الترويج أو الاتجار في السلع والخدمات الممنوعة تاسعاً بإجمالي 21 موقعاً بنسبة 1.6%، ثم مواقع الفيروسات والبرامج الخبيثة عاشراً بإجمالي سبعة مواقع بنسبة 0.5%.

ووفقاً للهيئة، فقد تم حجب ستة مواقع تروج للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان تشكل نسبة 0.5% من الإجمالي، فضلاً عن أربعة مواقع تحض على الإرهاب، ومثلها تروّج للقمار، إضافة إلى ثلاثة مواقع تنتهك الخصوصية، وموقع يروج للممارسات الطبية والأدوية المخالفة.

ولفتت الهيئة إلى أن الأشهر الـ10 الأولى من عام 2019 لم تشهد حظر أي موقع يحض على السب والقذف والتشهير والنطاقات المحظورة، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، أو الحظر بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون.