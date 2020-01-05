منصة إلكترونية جديدة لاسترداد «ضريبة» بناء مساكن المواطنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تقوم بالتجهيزات النهائية لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة، المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، مؤكدة إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

واستعرضت الهيئة في بيان لها، أمس، مسيرة النظام الضريبي بمناسبة مرور عامين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير 2018 بنسبة 5%، تُطبّق على معظم توريدات السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات الهيئة اعتماد 1474 طلباً لمواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم.

تطوير الأنظمة

وتفصيلاً، أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن عام 2020 سيشهد مزيداً من التطوير للأنظمة الإلكترونية للهيئة ضمن جهودها لإدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية، بإجراءات واضحة ودقيقة، لتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وسعادتهم.

وقال إن عمليات التطوير المستمرة تهدف إلى المحافظة على أفضل معايير الجودة في خدمات الهيئة، بعد أن تمكنت خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من إرساء أسس نظام ضريبي إلكتروني بالكامل، يعد الأول من نوعه إقليمياً، مشيراً إلى أن عدد الأعمال المسجلة لدى الهيئة، من خلال تسجيل فردي أو مجموعة ضريبية، ارتفع إلى 312 ألفاً.

وأعرب البستاني عن اعتقاده بأن النظام الضريبي تمكّن، في غضون عامين، من الوصول إلى مرحلة النضج، وبدأ يحقق العديد من الأهداف الرئيسة التي أطلق من أجلها، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني للاستمرار في تقديم الخدمات العامة للأجيال المستقبلية، بمستوى عالٍ من الجودة والرقي والمحافظة على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

منصة إلكترونية

كشف البستاني أن الهيئة تقوم بالتجهيزات النهائية لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة، المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، بما يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة نسقت مع الجهات المعنية بتمويل الإسكان في الدولة، بوضع آليات ميسرة لتسهيل عملية الاسترداد للمواطنين، وكثفت تعاونها مع جهات تمويل الإسكان لتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد، وسيتم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة استناداً إلى هذه الآلية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

طلبات الاسترداد

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب، أن العدد الإجمالي لطلبات الاسترداد، التي تلقتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، بلغ 2366 طلباً حتى ديسمبر 2019، تم اعتماد 1474 طلباً منها لمواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، بينما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلبات الأخرى، مقارنة مع 539 طلباً بقيمة نحو 23.74 مليون درهم تم اعتمادها حتى نهاية يونيو 2019، بنمو نصف سنوي قياسي بلغت نسبته 254.18% في قيمة الضريبة المستردّة، و173.5% في عدد الطلبات المعتمدة.

وبحسب الهيئة، فقد بلغ المعدل الشهري لعدد الطلبات المعتمدة نحو 154 طلباً، فيما بلغ معدل قيمة الضريبة المستردة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة نحو 10.1 ملايين درهم.

ردّ الضريبة للسياح

ذكر البستاني أن النظام الإلكتروني لردّ الضريبة للسياح شهد توسعاً كبيراً وعمليات تطوير مطردة منذ انطلاقه في نوفمبر 2018، ما رفع معدلات رضا السياح المستخدمين له، لافتاً إلى أن المؤشرات تؤكد أن النظام يحقق نجاحاً مطرداً، وأصبح من الأدوات المهمة للترويج السياحي للإمارات، في إطار رؤية القيادة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي، ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد.

وأظهرت إحصاءات الهيئة أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة بردّ الضريبة للسياح، قفز مرتفعاً إلى 3.2 ملايين معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية 2019، مقارنة بـ1.52 مليون معاملة في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 1.68 مليون معاملة، ونمو نسبته 110.53% في النصف الثاني من عام 2019، وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعف، مرتفعاً من 3720 معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9830 معاملة يومياً في ديسمبر2019.

كما ارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في الدولة، وازداد عدد أجهزة الخدمة الذاتية لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 52 جهازاً، مقابل 29 جهازاً في يوليو الماضي، بنمو بلغ 79.3%.

ووفقاً للهيئة، تدير شركة «بلانيت»، المخولة من «الاتحادية للضرائب» بتشغيل النظام، هذه الأجهزة، في حين يوجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسياح.

الأعمال الأجنبية

شهدت آلية ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، التي بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها اعتباراً من أبريل 2019، نشاطاً ملحوظاً في عملياتها، إذ بلغ عدد طلبات الاسترداد التي تم التعامل معها ضمن هذه الآلية 105 طلبات، بقيمة إجمالية تجاوزت 28.7 مليون درهم، تم اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للشروط المؤهلة للاسترداد.

وتقضي «آلية ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة» بردّ الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص في الدولة، لكنه يمارس الأعمال خارج الدولة، وهو غير خاضع للضريبة في الدولة، وغير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة، ومقيم في دولة تقوم بردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها (أي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل).