50.4 مليار درهم تسهيلات مالية لتجارة التجزئة خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

رفع الجهاز المصرفي الإماراتي من وتيرة التسهيلات المالية المقدمة لتجارة التجزئة، حيث بلغ إجمالي قيمة الائتمان المقدم لهذا النوع من التجارة نحو 50.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وذلك بحسب ما تظهره الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي عن حركة التمويلات للأنشطة الاقتصادية.

ونمت قيمة التسهيلات المالية لتجارة التجزئة بنسبة 5.4%، وبقيمة 2.6 مليار درهم مع نهاية سبتمبر من عام 2019، مقارنة مع إجمالي الرصيد في ديسمبر 2018.

ويأتي النشاط الذي شهده القطاع متوافقاً مع الأرقام التي صدرت في وقت سابق عن السجل الوطني الاقتصادي، الذي أظهر تجاوز عدد الرخص الجديدة التي جرى إصدارها في الدولة 40 ألف رخصة خلال العام الماضي.

ويشكل التمويل الذي حصل عليه قطاع تجارة التجزئة نحو 32% من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع التجاري بشكل عام في الدولة خلال الفترة من يناير وإلى نهاية سبتمبر الماضيين، والتي وصلت قيمتها إلى 157 مليار درهم تقريباً.

ويتضح من خلال إحصاءات المصرف المركزي أن التسهيلات المقدمة لقطاع تجارة التجزئة حافظت على وتيرة جيدة من الصعود منذ بداية عام 2019، لكن الارتفاع الأكبر سُجل خلال الربع الثالث من العام ذاته، حيث ارتفع الرصيد من 47 مليار درهم تقريباً خلال يونيو إلى 50.4 مليار درهم في سبتمبر، علماً بأن الفترة السابقة شهدت لجوء شركات قطاع التجزئة إلى تسديد بعض الالتزامات المستحقة عليها للبنوك.

«التجزئة» استحوذت على 32% من تسهيلات القطاع التجاري.