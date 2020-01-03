«فلاي دبي»: «إكسبو 2020» يضع دبي في قلب التطوّرات الاجتماعية والثقافية العالمية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إنه «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، نتطلع إلى (إكسبو 2020 دبي)، الذي سيضع دبي في قلب التطوّرات الاجتماعية والثقافية العالمية». وأضاف الغيث في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «نحن سعداء بالدور الذي نلعبه في إزالة الحواجز أمام السفر، وتمكين مزيد من الناس من السفر إلى دبي، خصوصاً أن شبكة وجهاتنا تضم حالياً 71 وجهة لم تكن تربطها من قبل رحلات جوية مباشرة إلى دبي». وأشار إلى أن «عام 2020 وهو عام (إكسبو) سيشهد دخولنا السنة الثالثة من شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (طيران الإمارات)»، متوقعاً استمرار النمو في هذه الشراكة خلال العام الجاري، إذ إن ذلك سيساعد على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.

90 وجهة

وتمكنت «فلاي دبي»، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، من بناء شبكة وجهات تصل الى أكثر من 90 وجهة، حيث إنه منذ اطلاق عملياتها في يونيو من عام 2009 التزمت الناقلة باستراتيجيتها في إزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة، وتعزيز الربط بين مختلف الثقافات عبر شبكة وجهاتها المتنامية.

كما استطاعت الناقلة بناء شبكة وجهات في 45 بلداً في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة إلى شبه القارة الهندية. وأوجدت «فلاي دبي» فرصاً جديدة للسفر والسياحة والتجارة، علاوة على تعزيزها الربط عبر تنمية الرحلات المباشرة من وإلى دبي.

وأكملت «فلاي دبي» و«طيران الإمارات» عامين من الشراكة الناجحة، إذ سافر على شبكتهما المشتركة من وإلى دبي وعبرها أكثر من ستة ملايين راكب منذ عام 2017. ويستفيد ركاب «طيران الإمارات» من مواصلة سفرهم بسلاسة، حيث يمكنهم الوصول إلى 94 وجهة ضمن شبكة خطوط «فلاي دبي»، فيما يمكن لركاب «فلاي دبي» الوصول إلى 143 وجهة ضمن شبكة خطوط «طيران الإمارات».

«رجال الأعمال»

وأطلقت الناقلة في عام 2013 درجة رجال الأعمال، ويستفيد مسافرو هذه الدرجة على متن «فلاي دبي» من خدمات سريعة لإنجاز إجراءات السفر وأولوية للخدمات الأرضية، بما في ذلك خدمات الحافلات والصعود للطائرة.

ويمكنهم الاسترخاء قبل الرحلة في صالة رجال الأعمال في المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، بينما إذا كانت الرحلات تغادر من المبنى رقم (3)، فيمكن استخدام صالة درجة رجال الأعمال التابعة لـ«طيران الإمارات»، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى صالات رجال الأعمال في مطارات معظم المدن ضمن شبكات «فلاي دبي».

سهولة الربط الجوي

يستفيد زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» من سهولة الربط الجوي بين دولة الإمارات والعالم الخارجي، مع احتضان الدولة عدداً كبيراً من شركات الطيران، وأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين على الرحلات الجوية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، إلى نحو 150 مليون مسافر سنوياً، تزامناً مع بدء «إكسبو 2020»، منها 120 مليون مسافر في مطار دبي الدولي وحده، مع اكتمال تنفيذ جميع مراحل خطة دبي «دي إكس بي بلس»، من خلال العمل على إنجاز إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار، وتحسين إجراءات الهجرة والتفتيش الأمني، إضافة إلى الأنظمة الجديدة المحسّنة لإدارة المطار والحركة الجوية.