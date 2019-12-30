إنفوغرافيك .. العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

المصدر: ترجمة: عوض خيري إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

كشف تقرير حديث لوكالة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، عن العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أنه يتم في الوقت الراهن استخدام بيانات تقرير العلامات التجارية للدول، الصادر عن «براند فاينانس»، لتقييم السمعة الاقتصادية لمختلف البلدان في العالم. وأضاف: «تنتقل المواهب ورأس المال بشكل متزايد من بلد لآخر»، لافتاً إلى أن «صورة البلد وسمعته تمثلان علامته التجارية، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الحظوظ الاقتصادية لذلك البلد».

وينطبق ذلك بشكل خاص على الدول الأصغر حجماً مثل دولة الإمارات وسنغافورة، وسويسرا، التي طورت جميعها وضعاً ملائماً لاجتذاب الاستثمارات، واستقطاب السياحة. وسواء كانت هذه الدول تسعى لاستقطاب المواهب أو اجتذاب الاستثمار، فغالباً ما تتفوق العلامات التجارية الوطنية الأقوى على منافسيها في السوق العالمية.

كما يعتقد الرئيس التنفيذي لوكالة «براند فاينانس»، ديفيد هاي، أن تأثير صورة البلد في علامته التجارية العالمية وقوة اقتصاده، يجعل علامته التجارية الوطنية أهم أرصدته.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.





