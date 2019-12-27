دبي تستقبل 1.5 مليون زائر دولي خلال نوفمبر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

استقبلت دبي 15 مليون زائر دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن سجل نوفمبر الماضي وحده نحو 1.5 مليون زائر.

ووفقاً لبيانات أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى أكثر من 124 ألف غرفة، بينما حلت أوروبا في المركز الأول بقائمة أكبر المناطق الجغرافية المصدّرة للسياح إلى الإمارة، بنسبة استحواذ بلغت 20%.

1.36 مليون زائر شهرياً

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «سياحة دبي»، أن الإمارة استقبلت 15 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بما يعادل 1.36 مليون زائر شهرياً، مقابل 14.3 مليون زائر استقبلتهم الإمارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 5%.

وأوضحت البيانات أن دبي استقبلت، خلال الشهر الماضي وحده، نحو 1.5 مليون زائر دولي، مشيرة في الوقت نفسه إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنهاية نوفمبر 2019، ليصل إلى 124 ألفاً و409 غرف، مقارنة بـ114 ألفاً و378 غرفة بنهاية نوفمبر 2018، تمثل نمواً نسبته 8.77%.

المنشآت الفندقية

وبحسب الإحصاءات، ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى 732 منشأة، مقارنة بـ709 منشآت بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 3.24%، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 29.1 مليون ليلة، مقابل 27.33 مليون ليلة، بنسبة نمو 6.48%.

وبيّنت أن متوسط إشغال الغرف الفندقية وصل إلى 75%، خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري، في حين بلغ متوسط سعر الغرف الفندقية 405 دراهم، ليصل متوسط العائد على الغرف إلى 303 دراهم.

الأسواق المصدّرة

ووفقاً لبيانات «سياحة دبي»، حلت الهند في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2019، مسجلة 1.76 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالي 1.44 مليون زائر، بينما حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث، مسجلة 1.08 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار من سلطنة عمان والصين 941 ألفاً و895 ألف زائر لكل منهما على التوالي، في المركزين الرابع والخامس.

المنطقة الجغرافية

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية حلت في المركز الأول بقائمة أكبر الأسواق خلال الأشهر الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، بعد أن استحوذت على 20% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 16%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 12%، والشرق الأوسط بنسبة 10%. وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 9%، وأميركا نسبة 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 6%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.

أعلى نمو من حيث عدد الزوار

سجلت نيجيريا وسلطنة عمان أعلى نسبة نمو من حيث عدد الزوار إلى دبي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وبنسبة 35 و25% لكل منهما على التوالي، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً تصدّر الزوار إلى الإمارة، تلتهما السوق الفلبينية بنسبة 24%، والكازاخية بنسبة 23%، والسوقان الصينية والفرنسية بنسبة 15 و10%، لكل منهما على الترتيب.

15

مليون زائر دولي

جذبتهم

دبي خلال الأشهر

الـ11 الأولى من

2019.