«إصرف صح»..كيف تدير شؤونك المالية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



وقع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات لدعم برنامج «إصرف صح» التابع لمؤسسة الإمارات، بهدف نشر الوعي حول طرق إدارة الأموال الشخصية لدى الشباب.

ويُعد برنامج «إصرف صح» أحد البرامج الناجحة التي أطلقتها مؤسسة الإمارات والحائزة على جائزة خليفة التربوية لعام 2016. ويسلط هذا البرنامج الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في إدارة شؤونهم المالية والاستثمارية والإنفاق والمدخرات، كما أنه يوفر فرصاً تعليمية لدعمهم ليصبحوا مستقلين مادياً. ويتضمن البرنامج ورش عمل مخصصة وأنشطة تدريبية وتطوعية.وأفاد بيان صادر اليوم، بأنه تم توقيع الاتفاقية بحضور نائب محافظ المصرف، سيف هادف الشامسي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي.

وتأتي هذه الشراكة كجزء من الجهود التي يبذلها «المركزي» لتحقيق رؤيته في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو إقتصادي مستدام، كذلك لأهميته البالغة على الاقتصاد الكلي لدولة الامارات لما له من آثار إيجابية على رفاهية المجتمع، وتحديداً فئة الشباب.

وقال سيف الشامسي، إن «شراكتنا مع مؤسسة الإمارات تقدم الدعم المعرفي للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي لدولتنا وشعبنا، حيث إن نشر ثقافة الإدارة المالية لدى شبابنا ليصبحوا مستقلين ومستقرين مالياً سيساعدنا في بناء شعب يتمتع بالمعرفة اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المستدام».

وأوضح أن «البرنامج يقدم طرقاً ذكية للشباب لتحسين جودة حياتهم من خلال التوجيه وعرض أمثلة حية من الواقع، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، وتنمية ثرواتهم مما سيسهم في جعلهم مستقرين مالياً اليوم وفي المستقبل».

من جهته قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، إن «الشراكة مع المصرف المركزي تشهد على التزامنا بتعزيز ونشر الوعي بين الشباب حول كيفية إدارة شؤونهم المالية الشخصية بصورة فعالة وصحيحة وإدارة أصولهم المالية الحالية والمستقبلية».