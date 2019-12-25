في مذكرة داخلية.. هذا ما قاله رئيس أكبر شركة طيران دولية لزملائه بعد 35 عاماً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، إنه سيغلق فصلاً مدته 35 عاماً من حياته المهنية عندما سيتقاعد من منصبه في نهاية يونيو العام المقبل 2020، مشيراً إلى أنه سيترك الشركة في يد فريق الناقلة القيادي المؤهل، وجميعهم من المديرين التنفيذيين الموهوبين الذين خدموا معه لفترة طويلة لإدارة عملياتها.

وذكر كلارك في مذكرة داخلية للموظفين حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، إنه سيواصل تقديم الدعم للشركة التي تعتبر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، كمستشار إذا دعت الحاجة، معبراً عن فخره جداً بكل ما حققته «طيران الإمارات» على مر السنين، مضيفاً «لدينا خطوط الطيران الأفضل في العالم، والأمر لا يتعلق بشخص واحد بل بشركة وعلامة تجارية قمنا ببنائها معاً».

وقال كلارك الذي انضم إلى الفريق المؤسس لطيران الإمارات في عام 1985، إن «طيران الإمارات» هي الناقلة التي يرغب المتعاملون بالسفر معها، والأشخاص الموهوبون العمل فيها، كما أنها شركة تسهم بشكل إيجابي في الاقتصاديات والمجتمعات التي تعمل فيها.

وأضاف كلارك الذي أصبح رئيساً لطيران الإمارات في عام 2003، «أنا محظوظ جداً لأن الفرصة أتيحت لي للمشاركة في مسيرة نجاح الشركة، ولم يكن هذا ممكناً لولا الثقة والدعم والقيادة من رئيسنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة».

وأوضح في مذكرته «لقد قمنا بالكثير من التخطيط الدقيق، وقمنا بالتحقق من التفاصيل الدقيقة لكل خطة، منتج، خدمة، واستراتيجية تم تنفيذها على الإطلاق، ولحسن الحظ، فإن معظم رهاناتنا المحسوبة قد آتت ثمارها، ومع مراعاة التكاليف دائماً، لم نمنع مطلقاً من الاستثمار في الأفراد والمنتجات والتقنيات والعلامات التجارية».

وتابع كلارك الذي بدأ عمله في «طيران الإمارات» كرئيس لقسم التخطيط، ركزنا عن قرب في اتجاهات المستهلكين وتقديم تجارب عالية الجودة للمتعاملين، ومع هذه الأسس، فإن طيران الإمارات في وضع جيد للتعامل مع كل ما قد يأتي مستقبلاً، مضيفاً «لقد كانت رحلة لا تصدق، وسأحمل دائماً الذكريات والخبرات في قلبي».

وأعرب عن خالص شكره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد، قائلاً: «إنه لشرف لي أن أعمل معه لبناء (طيران الإمارات) والمساهمة في صناعة الطيران في دبي، والعمل أيضاً مع الزملاء وفريق رائع يمثل بحق أفضل الأشخاص من أكثر من 160 جنسية، ومن دونكم جميعاً، كانت خططنا ستبقى أحلاماً على لوحة الرسم».

وذكر أنه سافر إلى العديد من الوجهات بصفته يعمل في قطاع النقل الجوي طوال حياته المهنية، لكنه لم يقم بزيارة هذه الوجهات حقاً، مضيفاً «آمل أن أعالج ذلك في تقاعدي، مع زوجتي جيرالدين وعائلتنا وأصدقائنا».

واختتم بأن ألمع أيام «طيران الإمارات» لم تأت بعد، وأنه يتطلع لازدهار الشركة ونموها مستقبلاً.

ويحمل السير تيم كلارك درجة في الاقتصاد من جامعة لندن في المملكة المتحدة، كما أنه زميل في الجمعية الملكية لعلوم الطيران، وهو يحمل شهادة دكتوراه فخرية من جامعة ميديلسيكس، ودرجة فخرية من كلية نيوكاسل للأعمال في جامعة نورثمبريا، وكلتاهما في المملكة المتحدة.