زيادة الإشغال الفندقي ومبيعات المطاعم والتجزئة بنسب كبيرة خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال المدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق لمعرض بكين الدولي للبستنة في الصين، تشو جيان بينغ، إنه «من المتوقع أن يؤدي استضافة (إكسبو 2020 دبي) إلى زيادة نسب الإشغال في فنادق دبي، ورفع مبيعات المطاعم، ومنافذ التجزئة بنسب كبيرة، أسوة بما حدث عند استضافة الصين معرض (إكسبو 2019 بكين)، الذي عقد تحت اسم (معرض بكين الدولي للبستنة 2019)».

وتوقع بينغ، خلال محاضرة ألقاها، مساء أول من أمس، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، بعنوان «من إكسبو 2019 بكين إلى إكسبو 2020 دبي»، أن يحقق «معرض (إكسبو 2020 دبي) نجاحاً باهراً، لما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانات كبيرة في البناء والتشييد وخبرة واسعة في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى».

حوافز كثيرة

ولفت إلى أن استضافة «إكسبو 2020 دبي» يوفر فرصة كبيرة للترويج للصناعة في دبي والإمارات بصفة عامة، كما يطرح حوافز كثيرة تدعم مستقبل الصناعات في المدينة التي تستضيف المعرض.

وشدد على أن استضافة أي دولة لمعرض «إكسبو» له تأثيرات كبيرة في تحسين البنية التحتية وطرق المواصلات والخدمات بصفة عامة، مشيراً إلى أن هناك عائدات غير مباشرة كثيرة ومتنوّعة تعود على البلد المستضيفة لمعرض «إكسبو».

فعاليات المعرض

وأشاد بينغ بجناح دولة الإمارات في معرض (بكين الدولي للبستنة 2019)، موضحاً أن الجناح اكتمل بناؤه قبل إطلاق فعاليات المعرض بنحو ستة أشهر، الأمر الذي كان محل تقدير كبير من السلطات الصينية، مضيفاً أن الجناح كان رائعاً وعكس ثقافة دولة الإمارات وتراثها الغني، والحكمة التي يتمتع بها الشعب الإماراتي، كما تضمن الجناح حديقة جميلة حظيت بزيارات كبيرة من جانب المشاركين في المعرض.

وتحدث بينغ عن أهمية مشاركة المتطوعين في معارض «إكسبو»، باعتبارهم يقومون بدور كبير في إنجاحها، مشيراً الى نحو 100 ألف متطوع شاركوا في تقديم خدمات للزوار في «إكسبو بكين».

عناصر مهمة

وأورد بينغ في هذا السياق عناصر اعتبرها مهمة ورئيسة أسهمت في إنجاح «معرض إكسبو 2019 بكين»، يمكن أن تشكل نموذجاً يستفاد منه في تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهي: الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة الصينية وبلدية بكين للمعرض، حيث تم تقديم كل الدعم للجنة المنظمة للمعرض، وتوفير كل التسهيلات لها في أداء عملها، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها اللجنة، معتبراً أن الدعم الحكومي أمر بالغ الأهمية في إنجاح المعرض.

وقال إنه تم بناء مرافق «معرض إكسبو 2019 بكين»، خلال فترة وصلت الى عامين، وتخللها الكثير من التحديات، على رأسها الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وتحديات الطقس، وضمان أمن وسلامة العاملين في البناء، لافتاً إلى أهمية التخطيط العلمي للمعرض ومرافقه وحدائقه المتعددة التي منحت المعرض منظراً جمالياً باهراً.

الوفود المشاركة

وأشار بينغ إلى أن مركز إدارة العمليات والفعاليات في المعرض أسهم أيضاً وبشكل كبير في إنجاح فعالياته، حيث ضم عناصر تم اختيارها بعناية، من بينهم أعضاء من الوفود المشاركة، كما ضم هذا المركز فريقاً للأمن والسلامة، وفريقاً خاصاً للرد على استفسارات الجمهور وإرشادهم، وفريقاً مسؤولاً عن المحافظة على نظافة المعرض وصيانة مرافقه.

وقدم بينغ، في هذا الصدد، ثلاث رسائل مهمة ينبغي الانتباه إليها خلال تنظيم المعارض وهي: العمل على تحسين مرافق الخدمات وضمان جودتها، وإيجاد نظام نشاط تجاري متكامل خلال فترة المعرض، إضافة إلى الاهتمام الدائم بمطالب الزوار، خصوصاً ما يتعلق بطرق النقل والمواصلات داخل المعرض.

احتياجات الروّاد

أكد المدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق لمعرض بكين الدولي للبستنة في الصين، تشو جيان بينغ، على أهمية الانتباه إلى احتياجات رواد معرض «إكسبو» أثناء انعقاه والاستجابة لها بشكل سريع، موضحاً أنه على الرغم من التحضيرات الطويلة لمعارض «إكسبو»، فإن بعض الأمور قد تظهر خلال المعرض نفسه، تحتاج إلى تطوير أو زيادة، مثل مرافق الخدمات على وجه الخصوص.

• «(إكسبو 2020 دبي) سيحقق نجاحاً باهراً، لما تتمتع به الإمارات من إمكانات في البناء، وخبرة في استضافة الفعاليات».

• 3 عناصر لإنجاح «إكسبو»: تحسين الخدمات وجودتها، وإيجاد نشاط تجاري، والاهتمام بمطالب الزوّار.