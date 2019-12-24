الجابري: المنتجات الغذائية الإماراتية معروفة عالمياً بجودتها العالية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي لشركة «مرموم» الإماراتية للألبان، سلطان الجابري، إن «المنتجات الغذائية الإماراتية معروفة، على مستوى العالم، بأنها تتميز بمستوى عالٍ من الجودة، خصوصاً في ضوء الالتزام بالمواصفات القياسية الإماراتية المعمول بها، والتي تعد من أفضل المواصفات على مستوى العالم».

وأضاف أنه سيتم افتتاح المصنع الجديد للشركة في الربع الأول من العام المقبل، باستثمارات تفوق الـ500 مليون درهم، على مساحة مليون و950 ألف متر مربع، في منطقة «ناهل» بإمارة أبوظبي، بعد أن بدأت مرحلة التشغيل التجريبي للمصنع حالياً، موضحاً أن إنتاج المصنع الجديد يبلغ ثلاثة أضعاف المصنع القديم، الموجود في دبي حالياً، حيث يصل إلى 55 مليون لتر من الألبان سنوياً.

وأوضح الجابري، في تصريحات للصحافيين على هامش جولة بالشركة، أنه «لمس في زيارات العمل الرسمية بالخارج أن هناك اعترافاً دولياً بجودة المنتجات الإماراتية، كما أن الكثير من الدول تطالب المستثمرين الإماراتيين في قطاع الأغذية بفتح مصانع لهم في الخارج، نظراً للجودة والتميز في هذه المنتجات».

ونوه بأن الجودة العالية للمنتجات الإماراتية مكنتها من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، وفي السوق المحلية، وهي سوق مفتوحة تتميز بوجود منافسة شديدة، وتستقبل أجود المنتجات من مختلف دول العالم.

وقال إن الشركات الكبرى في الدولة، التي تشتري المنتجات الغذائية المحلية، تقوم بإرسال فرق للتقييم بشكل مستمر، للتحقق من ارتفاع مستوى الجودة في المنتجات المحلية.

وكشف أن 50% من الألبان بالدولة منتجة في الخارج، حيث تشهد السوق منافسة قوية، مبيناً أن زيادة الإنتاج المحلي تتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد على أن تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة يعد خطوة إيجابية معمولاً بها في كثير من دول العالم، وجاءت في التوقيت السليم، خصوصاً بعد أن كشفت الإحصاءات ارتفاع معدلات السمنة والإصابة بالسكري في الدولة.

وطالب الجهات الحكومية بأن تعطي الأولوية للمنتج الوطني، وتخصص جانباً من مشترياتها لشراء المنتج المحلي، في ضوء الجودة الكبيرة التي يتمتع بها، ما يشكل داعماً وحافزاً له للنمو والتوسع.

وأشار الجابري إلى اهتمام الإدارة برفع مستوى التوطين في الشركة، حيث تعتزم الشركة، اعتباراً من العام المقبل، إبرام اتفاقيات بالشراكة مع جامعات محلية وعالمية، لتدريب المواطنين عبر بعثات داخل وخارج الدولة.