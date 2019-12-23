«الاقتصاد»: «الإفلاس» و«الإعســار» سدّا نقصاً تشريعياً

المصدر: أمل المنشاوي وعمر العزبي - دبي

أكّدت وزارة الاقتصاد أن قانونَي «الإفلاس» و«الإعسار» سدّا نقصاً تشريعياً كان ينتظره أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن منظومة التشريعات في دولة الإمارات شهدت على مدار السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً اكتمل بصدور هذين القانونين، لما يشكلانه من دعم قدرة المستثمرين والأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات العالمية، معتبرة القانونين من أهم القوانين الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي، نتيجة تطبيق قواعد ومعايير قانونية واضحة تحفظ حقوق المستثمرين، وتحقق التوازن بين «الدائن» و«المدين».

وشددت «الاقتصاد» على أهمية القوانين المنظمة للإفلاس والإعسار لدورها في حماية وطمأنة المستثمرين، لافتة إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جذبت استثمارات مباشرة في عام 2018 وصلت قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار (نحو 38.18 مليار درهم).

بدوره، اعتبر اتحاد مصارف الإمارات، جهود وزارة المالية بإصدار قانون الإعسار، خطوة «حاسمة» لدعم الأفراد في هذا الوقت الحساس، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

وأكّد أن القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء، إذ إنه يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية، في وقت يساعد فيه الجهات المقرضة المحلية على خفض كلفة الديون المعدومة.

وتُسجل لقانون الإفلاس فوائد اقتصادية واجتماعية عدة، من أبرزها جذب استثمارات أجنبية جديدة، والإبقاء على القائمة منها، وطمأنة المستثمر المحلي بوجود نظام يحدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات وحماية الشركات القائمة من الانهيار، والتروي في عملية بيع الأصول، ما ينقص من قيمتها السوقية الحقيقية، فضلاً عن تحسين التصنيف العالمي لدولة الإمارات في مجال التنافسية، وضمان حقوق العمالة، وحماية أسرة المستثمر المفلس نفسه، بدلاً من تعرضها لأضرار جسيمة في حال إشهار إفلاسه أو تصفية شركته.

عالمياً، شهدت دول العالم العديد من حالات الإفلاس لشركات كبرى نجحت في مواصلة عملياتها التشغيلية تحت مظلة قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن أمثلة ذلك، ما تعرضت له شركتا «فاني ماي» و«فريدي ماك» الأميركيتان المتخصصتان في الرهن العقاري في سبتمبر 2008، ومصرف «ليمان برذرز» الذي أعلن عن إفلاسه في 14 سبتمبر 2008 بسبب الخسارة التي حدثت في سوق الرهن العقاري، وشركة «كوداك» التي تعمل منذ نحو 130 عاماً، وتقدّر أصولها بـ5.1 مليارات دولار.

ويتيح قانون الإفلاس، في الولايات المتحدة مثلاً، للشركة المفلسة أن تواصل عملها بالإدارة نفسها التي حدث الإفلاس تحت قيادتها، بينما تعيد تنظيم ديونها، لتستمر الشركات المفلسة في مزاولة نشاطها بموجب الفصل 11 الذي يوفر لها (مؤقتاً)، الحماية من الدائنين، بعدما تعلن إفلاسها إلى أن تعيد تنظيم ديونها.

وصُنّف إفلاس «ليمان برذرز» على أنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، ويعتقد أنه لعب دوراً رئيساً في تطور الأزمة المالية 2007-2008.

أكّد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالعزيز الشحي، أن قانوني «الإفلاس» و«الإعسار» سدّا نقصاً تشريعياً كان ينتظره أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن منظومة التشريعات في دولة الإمارات شهدت على مدار السنوات القليلة الماضية، تطوراً كبيراً اكتمل بصدور هذين القانونين، لما يشكلانه من دعم قدرة المستثمرين والأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات العالمية، إذ يُمكّنان الشركات المتعثرة من تغيير سياساتها الإدارية، وتحقيق الربحية، إضافة إلى حماية حقوق الأطراف كافة، بما يلائم خطط الدولة المستقبلية، وطموحها نحو الارتقاء بمركزها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وشدد الشحي على أن قانوني «الإفلاس» و«الإعسار» من أهم القوانين الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي، نتيجة تطبيق قواعد ومعايير قانونية واضحة تحفظ حقوق المستثمرين، وتحقق التوازن بين «الدائن» و«المدين»، وتراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى، ما يؤدي إلى تشجيعهم على ضخ النقد دون تردد داخل هذه السوق المتميزة، وتوفير السيولة اللازمة لإجراء العمليات التجارية، وبناء الاقتصاد عموماً.

توقعات متفائلة

ورأى الشحي أن القانونين سدّا نقصاً ترقبه المستثمر الأجنبي والأفراد المتعثرون، لذا يتوقع أن ترتفع وتيرة التدفقات الاستثمارية نحو دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق قانون إعسار الأفراد، بجانب قانون الإفلاس الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل.

وبين الشحي أن دولة الإمارات تحتل المركز 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

استثمارات مباشرة

وذكر الشحي أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار (نحو 38.18 مليار درهم)، لتتصدر بذلك المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

وقال إن هذا كله يعكس أهمية القوانين المنظمة للإفلاس والإعسار لحماية وطمأنة المستثمرين.

يذكر أن أحدث بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد تظهر أن عدد الشركات الخاصة التجارية التي تعمل في دولة الإمارات يجاوز 340 ألف شركة، يمكن لها أن تستفيد من قانون الإفلاس.

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