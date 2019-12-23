«اتصالات» تفعّل تقنية الحوسبة الطرفية متعدّدة المنافذ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن نجاحها في تفعيل تقنية الحوسبة الطرفية متعدّدة المنافذ (MEC)، بهدف الارتقاء بكفاءة وسرعة شبكات «اتصالات» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن تقنية (MEC) تعدّ من أكثر التقنيات تقدماً في مجال مضاعفة سرعات الشبكات، التي تمكن من استخدام الخوادم الحاسوبية الأقرب للمستخدم عوضاً عن الأجهزة المركزية البعيدة عن المستخدم، لذلك فهي تتميز بسرعة نقل البيانات وخفض وقت الاستجابة، سواءً لشبكات الجيل الخامس أو الجيل الرابع المُطور. وأضافت أن هذه التقنية الشبكية تستخدم في المنظومات الرقمية المتقدمة، مثل تقنيات التواصل في ما بين الأجهزة (IoT)، وألعاب الفيديو بتقنيات الواقع الافتراضي (Virtual Reality)، والمركبات ذاتية القيادة والحوسبة السحابية وحماية البيانات وغيرها.

وقال نائب الرئيس لشبكات الهاتف المتحرك والشبكات الثابتة في «اتصالات»، المهندس خالد السويدي، إن «التجارب والقياسات التي قامت بها (اتصالات) أكدت الارتقاء الكبير في الكفاءة عند استخدام تقنيات (MEC) للشبكات، حيث تحسّن الأداء بنسبة 90% في عدد من العناصر التي تمت مقارنتها بالطريقة التقليدية المركزية للشبكات»، مشيراً إلى أنه تمت مقارنة تطبيقات الفيديو بالطريقتين فكان التحسّن واضحاً مثل زمن الاستجابة، والمدة التي استغرقها استلام أول جزئية من البيانات، والمدة التي استغرقها التحميل الكامل للبيانات.