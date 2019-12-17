"مواصفات": تطبيق إلزامي بالتحول لوحدة "الغرام" بالعطور بدلا من "التولة" فبراير المقبل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بأنه سيتم إلزام تجار العطور في أسواق الدولة بتطبيق التحويل من وحدات القياس الحالية من نظام "التولة" إلى نظام القياس بالمليليتر للعطور السائلة، والغرام لمنتجات العطور الصلبة كالعود بدءا من يوم 20 من فبراير المقبل.

وأشارت في تصريحات صحافية على هامش لقاء عقدته اليوم في دبي حول نظام تجارة العطور الجديد، إلى أنه سيتم مطالبة التجار بوضع ملصقات على العبوات توضح عمليات التحويل من التولة لأنظمة الأوزان الجديدة.

وتفصيلا، قالت مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، المهندسة أمينة حسن زينل، إنه "سيتم إلزام شركات تجار العطور بأسواق الدولة سيتم إلزام تجار العطور في أسواق الدولة بتطبيق التحويل من وحدات القياس الحالية من نظام "التولة" إلى نظام القياس بالمليليتر للعطور السائلة، والغرام لمنتجات العطور الصلبة كالعود بدءا من يوم 20 من فبراير المقبل، ومطالبتهم بوضع ملصقات على العبوات توضح عمليات التحويل من النظام الحالي للقياس بوحدات "التولة" إلى أنظمة نظام القياس الجديدة".

وأفادت بأن "مزايا التحويل لأنظمة القياس الجديدة بقطاع تجارة العطور تشمل أبرزها حماية التجار والمستهلكين على حد سواء مع كون نظامي "المليميتر" للعطور السائلة، و"الغرام" لمنتجات العطور الصلبة أكثر دقة في الموازين من النظام الحالي "التولة" والذي يستخدم للعطور السائلة والصلبة".

وأضافت أن "عملية التحويل لوحدات القياس الجديدة والمعترف بها ضمن معايير القياس الدولية، يفيد في انسيابية عمليات التصدير للأسواق الخارج، والذي كان يستدعي من الشركات التحويل من التولة إلى أنظمة القياس الجديدة والمستخدمة في مختلف الأسواق الدولية، عند التصدير للخارج".

وأشارت إلى أن "الأنظمة الجديدة تدعم سهولة عمليات شراء السائحين للعطور في أسواق الدولة مع معرفتهم لتلك الوحدات المتعارف عليها في دولهم لقياس أوزان العطور".