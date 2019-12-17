محمد بن راشد: ضيوف «إكسبو 2020 دبي» سيحظون بكل الاهتمام والترحيب

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن ضيوف الإمارات إلى «إكسبو 2020 دبي»، سيحظون بكل الاهتمام والترحيب، ودفء الاستقبال الذي يعكس أصالة وكرم شعب الإمارات، وعراقة تقاليده وقيمه الإنسانية.

نائب رئيس الدولة: - «دفء الاستقبال يعكس أصالة وكرم شعب الإمارات وعراقة تقاليده وقيمه الإنسانية».

ورحب سموه، خلال استقباله، أمس، حاكم عام أستراليا، الجنرال ديفيد هيرلي، بمشاركة أستراليا وجميع الدول الشقيقة والصديقة في المعرض الدولي الأكبر والأشهر على مستوى العالم. واطلع سموه على مجسم الجناح الأسترالي، حيث استمع من حاكم أستراليا إلى شرح حول هندسة الجناح وتصميمه الداخلي والخارجي.

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر سموه في زعبيل، أمس، حاكم عام أستراليا، الجنرال ديفيد هيرلي، والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف، وتجاذب معه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أطراف الحديث حول العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع أستراليا خصوصاً، ودول الكومنولث بصورة عامة، وتطور هذه العلاقات عاماً بعد عام، على مختلف المستويات، وفي شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية وغيرها.

وتطرق الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والجنرال ديفيد هيرلي، إلى «إكسبو 2020 دبي»، وأثره الإيجابي في بناء جسور جديدة للتواصل الثقافي والإنساني والسياحي والتجاري بين دولة الإمارات، وجميع الدول المشاركة في الحدث العالمي، الذي تشارك فيه نحو 192 دولة، ومنها أستراليا التي تشارك بجناح ضخم يعكس تراث وحضارة الشعب الأسترالي. واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مجسم الجناح الأسترالي، واستمع من حاكم أستراليا إلى شرح حول هندسة الجناح وتصميمه الداخلي والخارجي. ورحب سموه بمشاركة أستراليا وجميع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المعرض الدولي الأكبر والأشهر على مستوى العالم، مؤكداً أن ضيوف الإمارات إلى «إكسبو 2020 دبي» سيحظون بكل الاهتمام والترحيب، ودفء الاستقبال الذي يعكس أصالة وكرم شعب الإمارات، وعراقة تقاليده وقيمه الإنسانية. حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، وسفير أستراليا لدى الدولة، آرثر ميلتون سبايرو.

