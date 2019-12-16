حمدان بن راشد: الإمارات ملتزمة بالتعاون مع الهيئات الدولية لتلبية متطلبات النمو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التزام دولة الإمارات بالعمل والتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات الدولية، لتلبية متطلبات النمو، والعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً سموه إلى أن قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم الأولويات والقضايا في المنطقة والعالم.

وتفصيلاً، استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقصر سموه في زعبيل، أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الذين أبدوا شكرهم وامتنانهم لسموه على الدعم المتواصل الذي تتلقاه الهيئة بدولة الإمارات، بفضل احتضانها للمكتب الإقليمي للهيئة بإمارة دبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم مختلف القطاعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال سموه: «تعتبر قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم الأولويات والقضايا في المنطقة والعالم، وتسعى دول المنطقة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية، باعتبارها ضرورة حيوية لتحقيق الأمن الغذائي العربي». وأضاف سموه: «في هذا الإطار، يُتطلب تضافر كل الجهود العربية والإقليمية، والعمل لتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات المجتمع، وذلك للتأسيس لمناخ محفز للاستثمار الزراعي، عبر تطوير الخطط والبرامج المبتكرة، وتيسير انتقال رؤوس الأموال العربية وحركة عوامل الإنتاج بين الدول العربية، وتحفيز دور المؤسسات المالية العربية المشتركة في تعزيز العمل العربي المشترك».

وأكد سموه على التزام دولة الإمارات بدعم عمل الهيئة، ورفد جهودها في إدارة ملف الأمن الغذائي لتلبية متطلبات دول المنطقة. وقال سموه: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل والتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات الدولية، لتلبية متطلبات النمو، والعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي متطلبات الشعوب، ويضمن أمنها واستدامة مواردها، الأمر الذي يدعم بدوره الجهود المبذولة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

نتائج الأداء

اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال اللقاء، على نتائج أداء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خلال الفترة الأخيرة، وتوسع أعمالها على ضوء الزيادة في رأسمالها بنسبة 50%، حيث بلغ عدد شركاتها الزراعية نحو 54 شركة بنهاية شهر سبتمبر 2019، وتختص هذه الشركات بإنتاج السلع الأساسية، كالحبوب والزيوت النباتية، واللحوم والألبان والسكر والأعلاف، وتسهم بنسب مقدرة في تقليص حجم الفجوة الغذائية لهذه السلع.