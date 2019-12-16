«بيبسيكو» تكشف عن عبوات «بيبسي» مخصّصة للترويج لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بيبسيكو» العاملة في مجال الأغذية والمشروبات، عن دعمها لمعرض «إكسبو 2020 دبي» من خلال الكشف عن مجموعة مميزة ذات إصدار محدود من عبوات «بيبسي» يحمل علامة تجارية مشتركة وتحتفي بالموضوعات الفرعية للحدث المرتقب.

ووفقا لبيان صادر أمس، سيتم تقديم هذه العبوات التي تحمل شعار المعرض مع رسوم توضيحية نابضة بالحياة، في عدد من الأسواق العالمية الرئيسة للمساعدة في تعريف جمهور عالمي بهذا المعرض والوصول إلى 25 مليون زائر من المتوقع قدومهم إلى المعرض العام المقبل.

أول دفعة

وتتميز التصاميم الثلاثة، التي تمثل أول دفعة تطلقها «بيبسيكو» من مجموعة من التصاميم التي تحمل العلامة التجارية المشتركة، بألوان ورسوم ترمز إلى الموضوعات الفرعية لـ«إكسبو 2020 دبي»، والمتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة.

وسيتمكن الجمهور من شراء هذه العبوات ذات الإصدار المحدود من المتاجر الحديثة والتقليدية والمطاعم في العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستكون الإمارات أول دولة يبدأ فيها بيع تلك العبوات في ديسمبر 2019.

كما سيحمل أسطول من شاحنات التوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة التصاميم الجديدة هذه إلى جانب الشعار الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، المعرض الأروع في العالم.

الاستدامة

وتماشياً مع التزام «إكسبو 2020 دبي» و«بيبسيكو» المشترك بالاستدامة، تم تصنيع العبوات محدودة الإصدار من الألمنيوم 100%، مما يضمن إمكانية إعادة تدويرها بالكامل.

وتتماشى هذه الخطوة أيضا مع أهداف «بيبسيكو» في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري، حيث تلتزم الشركة بتصميم جميع عبواتها بحيث تكون قابلة لإعادة التدوير أو التحوّل إلى سماد أو التحلل بحلول عام 2025.

شريك أول

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، يوجين ويليامسون: «نحن سعداء للغاية بأن نكون شريكاً أول لـ(معرض إكسبو 2020 دبي)»، مشيرا إلى أن «عبوات الإصدار المحدود هذه، ما هي إلا مجرد بداية مشاركة (بيبسيكو) في المعرض الأروع في العالم».

وأضاف ويليامسون، أن «رؤية معرض (إكسبو 2020) وموضوعاته الفرعية الثلاثة (الفرص والتنقل والاستدامة)، تتماشى بشكل مثالي مع أجندتنا ورؤيتنا العالمية (الفوز الهادف)».

وأفاد بأن الشركة وضعت بعض الخطط لعام 2020 بخصوص ذلك، لافتا إلى نشر المزيد من المعلومات حول الخطط الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

مستقبل أفضل

من جانبه، قال المدير التجاري لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف خوسلا، إن «شراكتنا هذه مع (بيبسيكو) ستسهم في نشر رسالة (إكسبو 2020) على نطاق واسع، والتي تتمثل في أننا عندما نتعاون معاً، سنكون قادرين على بناء مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف خوسلا أنه «من خلال إطلاق جولات ملهمة، نحن ملتزمون بتشجيع الملايين من زوار معرض (إكسبو) على أخذ زمام المبادرة والمساهمة في فتح آفاق أوسع لتقدم البشرية».

وتابع: «نحن متحمسون للعمل مع شريك يمكنه إيصال صور مؤثرة مستوحاة من المعرض لجذب اهتمام الزوار المحتملين وتشجيعهم على المجيئ وتجربة أروع معرض في العالم».

منتجات متنوعة

يشار إلى أن «بيبسيكو»، الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة في معرض «إكسبو 2020 دبي». وسواء قبل انطلاق الحدث أو أثناء انعقاده، ستسخّر «بيبسيكو» تشكيلة المنتجات القوية والمتنوعة للعلامات التجارية التابعة لها لضمان وصول موضوعات المعرض إلى ملايين العائلات حول العالم وإيجاد 25 مليون ابتسامة إضافية مع كل رشفة وكل لقمة لزوار «إكسبو 2020»

الرسوم على العبوات ترمز إلى الموضوعات الفرعية لـ«إكسبو 2020 دبي» المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة.

رسوم توضيحية.. وألوان مختلفة

تتميز التصاميم الثلاثة لعبوات «بيبسي» المصممة خصيصا لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، برسوم توضيحية نابضة بالحياة، تعكس رؤية مستقبلية لقصة فريدة تستند إلى ثقافات وتجارب وخلفيات متنوعة.

وستظهر العبوات الجديدة الهوية البصرية، التي تم ابتكارها من قبل فريق التصميم لدى شركة «بيبسيكو»، في البداية على مجموعة ذات إصدار محدود من عبوات «بيبسي» المقرر توزيعها في جميع الأسواق الرئيسة بالمنطقة.

وقال نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتصميم في شركة «بيبسيكو»، ماورو بورشيني: «على الرغم من أنها تتشارك التصميم الدائري ذاته الذي يمثل نافذة نحو المستقبل، إلا أن التصاميم الثلاثة للعبوات تتميز بألوان مختلفة يرمز كل منها إلى أحد الموضوعات الفرعية لمعرض (إكسبو 2020) والمتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة».

وأضاف: «نحن متحمسون للغاية للمساهمة في إطلاق حوارات مهمة حول معرض (إكسبو 2020 دبي) على مستوى العالم من خلال توزيع هذه العبوات التي تتميز بتصميم ملهم وجذاب».