«الاتحادية للجمارك»: الدولة تطبق منظومة متكاملة لمكافحة السلع المغشوشة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك، أنها ودوائر الجمارك المحلية تطبق منظومة متكاملة لمكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، تشتمل على العديد من الأنظمة والأجهزة الحديثة في مجال التفتيش والمعاينة والتطبيقات الذكية.

وأوضحت الهيئة أن منظومة العمل الجمركي في الدولة تتضمن العديد من الطرق للتفتيش على البضائع من بينها أجهزة الفحص الإشعاعي الثابتة والمتحركة، إضافة إلى أساليب التفتيش التقليدية واليدوية.

وتفصيلا، أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، بأن مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة تأتي في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وقطاع الجمارك في دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها التام على استقطاب أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية والذكية وأجهزة الفحص والتفتيش في مجال العمل الجمركي في إطار رسالتها التي ترتكز على حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة ومكافحة التهريب والغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت أنها ودوائر الجمارك المحلية تطبق منظومة متكاملة لمكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في إطار ما يعرف بإدارة المخاطر الجمركية، وتشتمل تلك المنظومة على العديد من الأنظمة والأجهزة الحديثة في مجال التفتيش والمعاينة والتطبيقات الذكية ومحرك المخاطر، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة والمنظمات العالمية المعنية بتلك القضية مثل «الويبو» وغيرها.

وأشارت الهيئة إلى أنها مع إدارات الجمارك المحلية، تطبق بكفاءة عالية أحدث أنظمة محركات المخاطر الجمركية العالمية، حيث تتم تغذية تلك الأنظمة عبر قنوات الاتصال الجمركية والأمنية المعتمدة بالمواصفات والمعلومات الخاصة بالشحنات والبضائع القادمة إلى الدولة والخارجة منها.

وبينت الهيئة في بيانها، أن منظومة العمل الجمركي في الدولة تتضمن العديد من الطرق للتفتيش على البضائع من بينها أجهزة الفحص الإشعاعي الثابتة والمتحركة، إضافة إلى أساليب التفتيش التقليدية واليدوية وفق معايير وأدلة التفتيش والمعاينة المعتمدة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار الاتحاد الجمركي.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تطبق برنامج محاربة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية (IPM Mobile) لكشف السلع المغشوشة والمقلدة عبر الهاتف المتحرك.

العنصر البشري

أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك، أن العنصر البشري من أهم العناصر والمحاور التي تقوم عليها استراتيجية الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة في مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة واكتشافها عند دخولها إلى منافذ الدولة، مشيرة إلى أنها ودوائر الجمارك المحلية لديها مفتشون جمركيون على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، كما أن عملية تدريب هؤلاء المفتشين وتطوير أدائهم عملية مستمرة تراعي أحدث التطورات والخبرات العالمية في هذا المجال.

- الإمارات أول دولة تطبق برنامج محاربة التقليد

والقرصنة عبر الهواتف الذكية.