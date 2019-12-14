الشرف: دعم «إكسبو 2020» للعقارات يصب في مصلحة إدارة المرافق والخدمات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

توقع رئيس العمليات في مجموعة التزام لإدارة الأصول، محمد الشرف، أن يستمر قطاع إدارة المرافق في تحقيق نسب نمو جيدة خلال الفترة المقبلة، عازياً ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها بدء العد التنازلي لمعرض «إكسبو 2020 دبي». وأشار إلى أن العديد من المشروعات من المقرر ان يتم تسليمها قبل انطلاق فعاليات المعرض، وهو ما سيصب في مصلحة إدارة المرافق والخدمات.

نمو سنوي

وقال الشرف، إنه تبعاً للدراسات التي تم إجراؤها على القطاع، من المتوقع أن يتم تحقيق معدل نمو سنوي مركب في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من 11% في الفترة من 2019 إلى 2023 (خمس سنوات)، وبالإضافة إلى ذلك، سينمو حجم سوق خدمات إدارة المرافق في الشرق الأوسط بنحو 29.2 مليار دولار (107.4 مليارات درهم) خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى أن هذه النسبة من الممكن أن تزيد إلى 20% على مستوى الإمارات، وذلك حتى 2022.

وأوضح الشرف، أنه في ظل النمو المتواصل لقطاع إدارة المرافق في المنطقة، تظهر تحديات مثل تحسين مستويات الخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين، وفي خضم هذه الاتجاهات الخاصة بمواصفات الخدمات المُحسنة والإدارة الصارمة للتكاليف، تبرز التكنولوجيا كعامل رئيس لإحداث الفرق بالنسبة لكبار مزودي خدمات إدارة المرافق، متوقعاً أن يسهم وجود معرض كبير مثل «إكسبو 2020 دبي» في التعرف الى أحدث التقنيات العالمية في هذا الجانب، حيث تستعد شركات قطاع إدارة المرافق للاستفادة من التجارب الأجنبية في هذا القطاع.

معدلات الطلب

ولفت إلى أن هناك ارتفاعاً في معدلات الطلب على خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات، بالتزامن مع طلب الكثير من الأبنية النوعية لخدمات إدارة المرافق مثل المدارس والمستشفيات، بالتزامن مع ارتفاع مستوى الجودة لهذا القطاع في الإمارات، مؤكداً أن مُلاّك الأصول بدأوا يدركون على نحو متزايد، أهمية الدور الذي تلعبه خدمات الصيانة وإدارة الأصول في حماية وتحسين قيمة أصولهم.

التقنيات الجديدة

وأكد الشرف أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيفتح الآفاق على التقنيات الجديدة، لاسيما ما يتعلق بالابتكار في القطاع، لافتاً إلى أن كثيراً من الشركات بدأت في تخصيص جزء من أرباحها للتطوير والابتكار، مشيراً إلى أن (المجموعة) تعتبر أول جهة في المنطقة تستخدم الروبوت في أعمال متخصصة في القطاع، وتشمل المزايا التي تُميّز الجهاز الذكي، قدرته على التحكم التلقائي في توزيع المياه، والتحكم الكامل عن بعد، ومصابيح خاصة بالسلامة، إضافة إلى قدرته الميكانيكية على التجميع والشفط، دون أن يتسبب بضجيج، والصيانة من خلال البرمجة دون استخدام الأدوات.

وذكر أنه من الأمور المهمة التي تنفق فيها الشركة، التدريب والتأهيل، حيث أسست الشركة أكاديمية للتأهيل والتدريب لموظفيها على التقنيات الجديدة، وتُعدّ «أكاديمية التدريب» عنصراً أساسياً في التركيز على تطوير موظفي الشركة وعملياتها، وتم تأسيس الأكاديمية انسجاماً مع برنامج تحويل الأعمال «رؤية 21» من أجل تدريب موظفي الشركة، البالغ عددهم أكثر من 2000 موظف، من خلال توفير التعليم وورش العمل بهدف تعزيز معارف ومهارات وأداء الموظفين في أقسام الشركة كافة.

تأثير طويل الأجل

أكد رئيس العمليات في مجموعة التزام لإدارة الأصول، محمد الشرف، أن تأثير معرض «إكسبو 2020 دبي» سيمتد إلى بقية المنطقة، فهناك حركة تطوير عمراني متنامية تشهدها مختلف أنحاء المنطقة كمشروعات البنية التحتية المدعومة من الحكومات (المترو والسكك الحديدية والمطارات)، والمشروعات الاستراتيجية، حيث ساعد تفوق الإمارات في قطاع تنظيم المعارض، والذي تم تتويجه باستضافة معرض دولي مثل «إكسبو 2020»، أول مرة في المنطقة، على جذب انتباه المستثمرين إلى المنطقة وأسهم بدوره في دعم الاستراتيجيات التنموية لدول المنطقة.