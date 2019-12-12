توقعات الرواتب في الإمارات والسعودية لعام 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقعت شركة «كوبر فيتش» المتخصصة في التوظيف والخدمات الاستشارية للموارد البشرية والأبحاث التنفيذية، أن تظل الرواتب ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت في دليل الرواتب لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020، أن الرواتب في الإمارات ستبقى ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات.

ومع ذلك، فإن التقرير يميز صناعات محددة تستعد لتجربة أعلى زيادة في رواتب السوق لعام 2020.

ووفقاً لآخر دليل للرواتب، من المتوقع أن تزيد الرواتب في قطاع الخدمات الاستراتيجية بنسبة 5%، بينما ستشهد الرواتب في قطاعات إدارة الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاتصالات زيادة متواضعة تبلغ نحو 2%.

وأعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوبر فيتش»، السيد تريفور مورفي، عن تفاؤله بأنه على الرغم من الزيادات المحدودة في الرواتب، فإن مشروعات التطوير في الإمارات ستعزز سوق العمل بشكل كبير، وتخلق تدفق إيرادات جديدة في الأشهر المقبلة.

كما أن مشروعات البنية التحتية المستمرة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، والمشروعات العقارية والسياحية والترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل دفعة قوية لسوق العمل.

من جانبه، يتوقع دليل الرواتب السعودية زيادة بنسبة 3% في المتوسط لدى جميع القطاعات.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات العميقة الجارية في المملكة، التي تحافظ على الرواتب ثابتة أو ترتفع في معظم الصناعات.

وتشمل التحسينات الملحوظة في زيادة الرواتب في السوق لعام 2020 قطاع الخدمات الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن تنمو الرواتب بنسبة 6%، تليها عن كثب إدارة الاستثمار والمبيعات والتسويق بنسبة 5%، والمحاسبة والتمويل بنسبة 4%.

كما من المتوقع أن تزيد رواتب الخدمات المصرفية والمالية والإدارة القانونية والاستثمارية والقطاع العام بنسبة 3%.