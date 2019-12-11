«الاقتصاد»: تعزيز الإطار التشريعي لأسواق المال يتيح بيئة استثمارية تنافسية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

انطلقت في دبي أمس، فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع وزارة المالية.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت شعار «طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر» على مدار أربعة أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 45 دولة، من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال في دول قارة إفريقيا وجنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول قارة آسيا.

وكشفت وزارة الاقتصاد أن هيئة الأوراق المالية والسلع تبذل مساعيها، بالتعاون مع الأسوق المالية، لتدشين منصة إدراج منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الإمارات، مؤكدة أن تعزيز الإطار التشريعي للأسواق المالية وتبسيط الإجراءات، يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بيئة استثمارية تنافسية تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية المتطورة.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، إن هيئة الأوراق المالية عززت خلال الفترة الماضية الإطار التشريعي للأسواق المالية، وأجرت إضافات لتحقيق مزيد من تبسيط الإجراءات، بما يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي، بيئة استثمارية تنافسية تضاهي مثيلاتها في الأسواق المالية العالمية المتطورة.

وأكد أن نظام الحوكمة الجديد الذي أعدته الهيئة أخيراً، ويتوقع صدوره قريباً، يراعي الاعتبارات الاجتماعية والبيئة، والجوانب المختلفة المتعلقة بحوكمة الشركات.

ولفت المنصوري إلى أن الهيئة تبذل مساعيها، بالتعاون مع الأسوق المالية، لتدشين منصة إدراج منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الإمارات، مع وضع الإطار التشغيلي والرقابي اللازم لذلك.

من جانبها، قالت وزيرة تنمية المجتمع عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حصة بنت عيسى بوحميد، إن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلباته، ومحاوره، لتحجز لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأولى عالمياً.

في السياق نفسه، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، إن دولة الإمارات تنظر إلى التقارير العالمية بكل جدية، وتستخدمها لإطلاق المشروعات وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغدٍ أفضل.

نيوزيلندا تشيد بسهولة الأعمال في الإمارات

قال سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات، ماثيو هوكينز، إن دولة الإمارات هي منصتنا وبوابة عبورنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعد عاشر أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، لافتاً إلى انطلاق 21 رحلة لـ«طيران الإمارات» إلى نيوزيلندا أسبوعياً، كما يعيش في دولة الإمارات 5000 مواطن نيوزيلندي.

وأكد أن سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات، السبب الرئيس لكونها منصة مهمة للتجارة والأعمال بالنسبة لنيوزيلندا، فنجاح الإمارات هو نجاحنا، ويسرنا رؤية القفزات النوعية التي حققتها خلال السنوات الماضية على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المرتبة 77 إلى المرتبة 16 في هذا التقرير العالمي والمهم.