21 أكاديمياً ضمن 6 فرق تشارك في «تحدي الاقتصاديين الشباب 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت اقتصادية دبي 21 أكاديمياً من ستة فرق مختلفة للمشاركة في «تحدي الاقتصاديين الشباب 2019»، الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة، ورفع مستوى الوعي حول القضايا الاقتصادية الرئيسة، من خلال إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للإسهام المباشر في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.

وتنطلق هذه المنافسة ضمن فعاليات منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، الذي يقام في دبي يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.

وذكرت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أنها تهدف من هذه المبادرة إلى إشراك الوسط الأكاديمي للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تطبيق البحث الأكاديمي، وتمكين الشباب من استخلاص السياسات الداعمة لبيئة الأعمال، وبالتالي تحفيز طلبة المؤسسات الأكاديمية على الإبداع والابتكار.

وقالت مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، مريم الأفردي: «يسرنا استقبال ستة فرق تمثل مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات خلال الدورة الأولى من هذا التحدي على هامش النسخة الأولى من منتدى الإمارات الاقتصادي 2019»، متوقعة أن تشهد الدورات المقبلة زيادة في عدد الجهات المشاركة.

وأضافت أن اقتصادية دبي وفرت كل متطلبات الفرق لتسهيل المشاركة في التحدي، مشيرة إلى أن على الفرق المتنافسة تقديم ملخص التوصيات والسياسات المقترحة، في موعده أقصاه 26 ديسمبر 2019.

وأكدت الأفردي أنه يتعين على الجهات الأكاديمية المشاركة ضمن الفرق المختارة من الطلبة، الالتزام بالاشتراطات ومواعيد تسليم الملخصات المحددة من قبل لجنة المحكمين في اقتصادية دبي.

وأوضحت أنه سيتم تقييم الفرق المشاركة على معايير عدة، تشمل: شمولية الملخص، المناقشة المطروحة، التوصيات المقدمة على السياسات الحالية والمقترحة، إلى جانب ذلك سيتم تقييم المرجعية المعتمدة في المادة الأكاديمية والتخطيط العام للملخص.

ويشارك في التحدي عدد من المؤسسات الأكاديمية المرخصة من قبل وزارة التعليم العالي، ويمثلها طلبة مستوى السنتين الثالثة والرابعة في تخصص الاقتصاد والأعمال والمواد الدراسية ذات الصلة. وتتألف الفرق من طالبين على الأقل أو أربعة طلاب كحد أقصى، وفي الوقت ذاته، يجوز للجهة الأكاديمية ترشيح فريق واحد فقط لكل جلسة في المنتدى.

الاقتصاد الريادي

يأتي تنظيم التحدي ضمن منتدى الإمارات الاقتصادي الذي يقام بحلته الجديدة تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، على ضوء النجاح الذي حققه كل من «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» على مدار ست سنوات، حيث تم دمج الحدثين ليصبح ناتج الشراكة «منتدى الإمارات الاقتصادي»، الحدث الذي يستعرض التطلعات والخطط، وكذلك التقارير، لجميع الدوائر الاقتصادية في الدولة، وعلى المستوى الاتحادي.