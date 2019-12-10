حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في «دبي الدولي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن حظر استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطار دبي الدولي، اعتباراً من الأول من يناير 2020.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أن «مطارات دبي» أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أن مطاري «دبي الدولي» و«دبي وورلد سنترال»، سيصبحان قريباً خاليين من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأضافت أنه منذ الإعلان عن تلك المبادرة في يونيو 2019، عملت «مطارات دبي» بشكل وثيق مع أكثر من 250 من شركائها في قطاعي التسوق والضيافة، للوفاء بما تعهدت به بحلول بداية العام الجديد.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة للتخلص من البلاستيك واجهت بعض التحديات الجدية، نظراً لأن أكثر من 90 مليون مسافر يمرون عبر المطارين سنوياً، ويستهلكون يومياً عشرات الآلاف من المواد البلاستيكية كعبوات المياه، وأغطية أكواب القهوة.

ووفقاً للبيان، سيشمل النهج التدريجي اعتباراً من الأول من يناير 2020 إزالة أدوات المائدة البلاستيكية مثل قشّات الشرب (الماصات البلاستيكية) وعلب تعبئة الأطعمة الجاهزة وأكياس البوليثين من المقاهي والمطاعم والمتاجر في أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

وخلال الـ12 شهراً المقبلة، سيتم استبدال منتجات إضافية في الأماكن العامة المخصصة للزبائن، وأماكن التشغيل المخصصة لعاملي هذه المنشآت.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات دبي»، يوجين باري: «يعتبر هذا التعهد خطوة أخرى ضمن مسيرة طويلة نحو مطار مسؤول بيئياً، فنحن وشركاؤنا، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل (ماكدونالدز)، و(كوستا كوفي)، و(ستاربكس) ملتزمون بإزالة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والعمل أيضاً على توفير بدائل مناسبة ومستدامة».

القرار يتضمن إزالة أدوات المائدة البلاستيكية وعلب تعبئة الأطعمة الجاهزة وأكياس البوليثين.