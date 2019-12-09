«إينوك» تبدأ بيع منتجات وتذكارات «إكسبو 2020 دبي» عبر «زووم»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

بدأت شركة بترول الإمارات الوطنية «مجموعة إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي»، بيع منتجات «إكسبو» الرسميّة المرخّصة في متاجر «زووم» التابعة لها، ليصبح بإمكان المتعاملين حالياً شراء منتجات تذكارية مستوحاة من الحدث الدولي، تتضمن المشابك، والشعارات المغناطيسية، وسلاسل المفاتيح، والدفاتر، والأكواب، والقهوة، وألواح التمر، وصابون حليب النوق.

وأفاد بيان صدر أمس بأنه تم تصنيع وتوريد جميع المنتجات من قبل شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجّلة في برنامج الترخيص، ومبيعات التجزئة من «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أنه سيتوفر أكثر من 5000 منتج مميز قبل انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وخلال فعالياته الممتدة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

35 متجراً

ووفقاً للبيان، سيتم بيع منتجات «إكسبو 2020 دبي» خلال المرحلة الأولى ضمن 35 متجراً من متاجر «زووم»، يقع 28 منها في محطات خدمة «إينوك»، وخمسة متاجر مستقلة في دبي وإمارات أخرى، إضافة إلى متجرين ضمن محطات «مترو دبي».

وأكد البيان بذل جهود كبيرة لضمان توافق المنتجات المُقدمة من الشركات المُرخّصة في «إكسبو 2020 دبي» مع أعلى معايير الجودة، وأن تحمل قيم العلامة التجارية لـ«إكسبو 2020 دبي».

«إلهام من الطاقة»

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يسرنا مواصلة العمل على إثراء شراكتنا مع (إكسبو 2020 دبي) انطلاقاً من شعار (إلهامٌ من الطاقة)، ومن خلال شبكتنا الواسعة من منافذ التجزئة التي استقبلت حتى اليوم أكثر من 100 مليون متعامل خلال عام 2019 فقط، كما يسعدنا أن يكون هذا التعاون رافداً لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، الأمر الذي يتيح لنا فرصة استثنائية للإسهام في ترسيخ المكانة التي تتمتع بها دبي وجهة عالمية لتجارة التجزئة والابتكار والإبداع وريادة الأعمال».

تنوع ثقافي

من جانبها، قالت مديرة إدارة الترخيص ومبيعات التجزئة لدى «إكسبو 2020 دبي»، أنيتا تشاندلر: «يعدّ برنامج الترخيص ومبيعات التجزئة جزءاً لا يتجزأ من جهود (إكسبو 2020 دبي) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمثّل ذلك أيضاً فرصةً للجماهير المحليّة وملايين الزوار من جميع أنحاء العالم الذين سيحضرون الحدث الأروع في العالم على مدى ستة أشهر، للحصول على المنتجات والهدايا التي تعبّر عن الثراء والتنوع الثقافي لدولة الإمارات، كما يسرنا أن تنضم متاجر (زووم) إلى شبكة البيع بالتجزئة، لتعريف المتعاملين معها بالمنتجات التي تحمل العلامة التجارية لـ(إكسبو 2020 دبي)».

يذكر أن «إينوك» باشرت فعليّاً بناء جناحها في «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «إلهامٌ من الطاقة»، وذلك في منطقة الاستدامة، وستقدّم «إينوك» خلال مشاركتها في الحدث رؤى مستقبلية لقطاع الطاقة عبر سلسلة من التجارب التفاعلية المميزة.

الشركات المنتجة

«غاليري ون»، و«بسمات»، و«قهوة كرم»، و«ذا ديتس بار كومباني»، و«ذا كاميل سوب فاكتوري»، و«تروفيه».

صابون حليب النوق

قال الرئيس التنفيذي لمصنع «ذا كاميل سوب فاكتوري»، ستيفي لوماس: «بصفتنا شركة مرخّصة لصناعة المنتجات التي تحمل علامة إكسبو 2020، يسرنا أن نبدأ شراكاتنا لبيع الصابون الطبيعي المصنّع من حليب النوق مع مجموعة بحجم (إينوك)، ومتاجر (زووم) التابعة لها».

تمور إماراتية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ديتس بار كومباني»، يوسف سليم، إن الشركة تقدم نموذجاً للمشروعات الناجحة التي انطلقت من دبي، كما أنها تفخر بإنتاج ألواح التمر التي تستخدم التمور الإماراتية حصراً. وأضاف «يسعدنا أن نكون من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على الترخيص للحدث الأروع في العالم».

وتابع: «فخورون بتعاوننا مع (إينوك) و(زووم) في توفير منتجات (إكسبو 2020 دبي)، وواثقون بأن ذلك سيسهم في توطيد أواصر هذه الشراكة على المدى الطويل».

«غاليري ون»

قال رئيس مجلس إدارة «غاليري ون»، غريغ سيدغويك: «يسرنا تزويد المتعاملين بهدايا مرخّصة من (إكسبو 2020 دبي)». وأضاف أن «غاليري ون» تقدم من معرضها لوحات مبدعة تحمل صدى ثقافياً غنياً.

5000

منتج سيتم توفيرها عبر 35 متجراً.

المنتجات والهدايا تعبّر عن الثراء والتنوع الثقافي لدولة الإمارات.