«إف إي إم»: «إكسبو 2020» سيوجد طلباً كبيراً على العقارات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية، فراس المسدي، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيوجد طلباً كبيراً على المشروعات العقارية في دبي، لاسيما القريبة من مكان الحدث المرتقب. وقال المسدي لـ«الإمارات اليوم»، إن «إكسبو دبي» سيتيح لزوار الإمارة فرصة الاطلاع على المشروعات الجديدة حول منطقة المعرض، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في إيجاد مستثمرين أو مقيمين جدد. وتوقع أن تجذب الحياة في دبي عبر بنيتها العمرانية والتحتية والتكنولوجية المتطورة، الكثير من زوار المعرض للعيش أو الاستثمار في الإمارة، لافتاً إلى أن من المنتظر أن تزيد وتيرة دخول المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع قرب تنظيم «إكسبو 2020 دبي».

وأكد أن دبي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، خصوصاً القطاع العقاري، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تعمل في القطاع نحو الاستفادة من تلك الفرص. وأضاف المسدي أن دولة الإمارات تعد من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم، مع ما توفره من ميزات تهم المستثمر، أبرزها الأمان الذي تتمتع به الدولة، إضافة إلى العائد الاستثماري الجيد، فضلاً عن تقديم السوق العقارية المحلية خيارات عدة للمستثمر، سواء بالنسبة للتملك أو التأجير. وذكر أنه بالنسبة لموقع الاستثمار العقاري، فإن الآراء قد تختلف حول أهميته ومدى تحقيق الأرباح المراد الحصول عليها، مبيناً أنه على المستوى العالمي مثلاً، يميل الموقع المركزي أو «وسط المدينة» إلى توفير مستوى أعلى وأفضل من الأمان، بجانب توفير عوامل وأسس أكثر تسهم في رفع رأس المال، بينما تقدم دخل إيجار أقل من المواقع الخارجية الأخرى، لاسيما التي توفر وحدات سكنية ذات مساحات كبيرة.

وأشار إلى أن المواقع المركزية تميل أيضاً إلى أن تكون أكثر سهولة في البيع بغض النظر عن وضع السوق، لكن أكد أنه كلما ابتعد المستثمر عن المركز أو وسط المدينة، فإن يمكنه الحصول على عقار ذي مساحة كبيرة وبسعر مناسب، وبالتالي يكون العائد الاستثماري أعلى.