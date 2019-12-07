«إكسبو 2020» يحفز شركات الضيافة على التوسع في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مسؤولان أن «إكسبو 2020 دبي» يحفز الشركات العالمية على الوجود والتوسع في دبي، لاغتنام الفرص التي يوفرها الحدث العالمي، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، بجانب الحرص على الاستفادة من عدد الزوار الكبير المتوقع، خلال فعاليات المعرض، الذي يتجاوز الـ25 مليون زائر. وأعلنت مجموعة حياة للفنادق، أخيراً، عن الافتتاح الرسمي لفندق «حياة بليس دبي جميرا»، وهو رابع فندق لعلامة حياة بليس في دبي، ويضيف إلى قطاع الضيافة بدبي 204 غرف وأجنحة، من بينها 12 جناحاً مع مساحة عمل كبيرة، وتسعى المجموعة لتلبية احتياجات المسافرين في الإمارات، من خلال تقديم خدمة فندقية هادفة وتجربة إقامة شاملة، خصوصاً مع بدء العد التنازلي لانطلاق «إكسبو 2020 دبي». من جهته، قال نائب رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا، كورت ستراوب: «يصب افتتاح فندق حياة بليس دبي جميرا ضمن جهود حكومة الإمارات لتنويع قطاع السياحة، إذ نسعى إلى تقديم تجربة سياحية وفندقية عالمية المستوى لكل مسافر وفق مختلف الميزانيات، ونحن متفائلون بافتتاح فندق حياة بليس جميرا، خصوصاً قرب موعد انطلاق (إكسبو 2020 دبي)». من جانبه، قال مدير عام فنادق حياة بليس في دبي، فتحي خوجلي: «نتطلع للترحيب بالضيوف في الفندق الجديد، ونعتقد أن موقعه في منطقة جميرا النابضة بالحياة سيكون مثالياً للمسافرين الذين يقصدون العمل أو الترفيه على حد سواء، والذين يبحثون عن إقامة مريحة تبقى في الذاكرة، ونستعد حالياً لاستقبال ضيوف (إكسبو 2020 دبي)، عبر برامج وباقات خاصة لزوّار المعرض». وأكد أهمية «إكسبو 2020 دبي»، وأنه سيجعل من دبي ثاني أكثر المدن في العالم استقبالاً للسياح خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن عدد الزوّار المتوقع سيكون فرصة ذهبية لقطاع الفنادق، لتحقيق مستويات إشغال متميزة للغرف والأجنحة الفندقية.