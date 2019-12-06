دبي.. الوجهة الرائدة للأعمال والاجتماعات للعام الثاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت دبي بجائزتي «الوجهة الرائدة للأعمال»، و«الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط»، وذلك للعام الثاني على التوالي، ضمن الدورة الـ26 لـ«جوائز السفر العالمية 2019».

ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة التي تتمتع بها دبي على خارطة السياحة الدولية وجهة عالمية رائدة تمتلك مقوّمات وإمكانات هائلة تؤهلها لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، في بيان صادر، أمس، إن «دبي تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة ومفضّلة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية، وكذلك توفير بيئة مبتكرة ومناسبة لرجال الأعمال تمكّنهم من التواصل والتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق المزيد من النجاح».

وأضاف أن «الجوائز التي فازت بها دبي، أخيراً، في (جوائز السفر العالمية لعام 2019)، تعدّ تقديراً لها على جهودها المتواصلة، واستعراض إمكاناتها وقدراتها على الصعيد العالمي، مع تسليط الضوء على الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى الارتقاء بقدراتها، من خلال التطوير المستمر لمنظومة وبيئة الأعمال في المدينة».

واشار كاظم إلى أن «ذلك لم يكن ليتحقق لولا التعاون المستمر والوثيق مع شركاء قطاع السياحة والضيافة في دبي، بما فيها الفنادق، وشركات إدارة الوجهات، وأماكن استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية، وأيضاً المؤسسات المحلية العاملة في القطاع، إضافة إلى الجهات الحكومية، التي لا تسهم فقط في نمو وتطور قطاع السياحة فحسب، بل وأيضاً تعمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً قائماً على المعرفة».