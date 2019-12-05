«أسكوت» تتوسع في الإمارات استعداداً لـ «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة «أسكوت» العالمية للفنادق، حفيظ المرابطي، إن المجموعة تعتبر «إكسبو 2020 دبي» فرصة حقيقية لجميع الفنادق والوجهات السياحية، لرفع أعمالها وزيادة الإشغال، مشيراً إلى استعداد «أسكوت» لاستضافة ضيوف دبي، خلال فترة انعقاد المعرض الدولي المرتقب.

وأضاف أن المجموعة ستفتتح، العام المقبل استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي»، فندق «سيتادينس قرية الثقافة» في دبي، الذي يضم 100 شقة فندقية، على أن يخدم رجال الأعمال والسياح لمدة قصيرة وطويلة الأمد، فيما تدرس المجموعة حالياً عدداً من المشروعات الفندقية الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي ستشكل قفزة حقيقية في عالم الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في الإمارات.

ولفت إلى أن عدد السياح، الذي تستهدفه دبي خلال فعاليات «إكسبو 2020»، والبالغ 25 مليون سائح وزائر، سيجعل دبي ثاني أكثر المدن في العالم استقبالاً للسياح بعد بانكوك، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في دبي حقق نمواً ملموساً، خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن قطاع الفنادق في دبي سيحقق نسبة إشغال متميزة، خلال الفترة المقبلة، بدعم من بدء العد التنازلي لانطلاق «إكسبو 2020 دبي». يشار إلى أن «أسكوت» تمتلك 17 فندقاً في منطقة الخليج، منها ثلاثة في دولة الإمارات، اثنان منها عاملة، هما: «أسكوت بارك بلايس»، و«سيتادينس ميترو سنترال دبي»، فيما ستفتتح الفندق الثالث «سيتادينس قرية الثقافة دبي» قريباً.