«الجمارك العالمية» تستكمل إطلاق الجواز اللوجستي عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت الجمارك العالمية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأنها استكملت خطة اطلاق الجواز اللوجستي إلى العالمية، عبر توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الشحن والخدمات اللوجستية في إندونيسيا، حيث يوفر الجواز اللوجستي مزايا عديدة للمستفيدين منه.

وتفصيلا، عززت الجمارك العالمية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جهودها لتعريف الهيئات الجمركية والاقتصادية في الدول الصديقة بتجربة تطوير الخدمات الجمركية واللوجستية في دبي، حيث توجت هذه الجهود بزيارة جديدة قامت بها المدير التنفيذي للجمارك العالمية، نادية عبدالله كمالي، إلى العاصمة الاندونيسية جاكرتا، والتقت خلالها بعدد من أبرز الشركاء الاندونيسيين من القطاعين العام والخاص، وتمت مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل التجارة من خلال المشاريع الرائدة التي اطلقتها دبي لتعزيز دورها في ربط الأسواق الاقليمية العالمية وفي مقدمتها مشروع خط دبي للحرير، البند الأول في وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتم، خلال الزيارة عرض مبادرة الجواز اللوجستي العالمي للشركاء الاندونيسيين والتي تم اطلاقها تنفيذاً لاستراتيجية خط دبي للحرير، حيث يتيح الجواز اللوجستي للتجار والشركات ووكلاء الشحن الحصول على مزايا تمكنهم من تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة وتحسين كفاءة العمليات التجارية والاستفادة من فرص فتح أسواق جديدة.

والتقت نادية عبدالله كمالي، مع مدير عام الجمارك الاندونيسية، هيرو بامبودي، حيث تم عرض المشروع الرائد الذي طورته الجمارك العالمية والمتمثل بمنصة «رايز» الذكية الأولى من نوعها في العالم لأتمتة الإجراءات الجمركية بالكامل، كما قامت المدير التنفيذي للجمارك العالمية، بجولة على مرافق الجمارك الاندونيسية واستمعت إلى شرح حول الإجراءات والعمليات الجمركية المقدمة فيها.

وعقدت المدير التنفيذي للجمارك العالمية اجتماعاً مع ممثلي الجمارك والموانئ ووزارة المالية ووزارة التجارة في اندونيسيا، والتقت برئيس رابطة الشحن والخدمات اللوجستية الاندونيسي ووقعت معه مذكرة تفاهم بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورابطة الشحن والخدمات اللوجستية الاندونيسية، تهدف إلى دعم استفادة التجارة الاندونيسية من مزايا الجواز اللوجستي والعمل على تطوير الفرص الجديدة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية اندونيسيا.

وقالت نادية عبدالله كمالي: «يسعدنا أن نستكمل خطة اطلاق الجواز اللوجستي إلى العالمية عبر توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الشحن والخدمات اللوجستية في إندونيسيا حيث يوفر الجواز اللوجستي مزايا عديدة للمستفيدين منه، وذلك من خلال ربط الخدمات اللوجستية بين الجهات الحكومية كجمارك دبي، ودبي التجارية مع المراكز اللوجستية كموانئ دبي العالمية ودناتا، لتيسير التجارة بين القطاعات المختلفة وتسهيل التعاملات بين الكيانات التجارية لدعم قدرتها على تحقيق ازدهار حركة التجارة».

وأضافت:«نعمل على أن تشمل مبادرة الجواز اللوجستي مزايا إضافية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تحديد احتياجات التجار ووكلاء الشحن لنمضي قدماً في توفير حلول عملية للسوق، لضمان ريادة هذه المبادرة النوعية، حيث تم انجاز الشراكة في مبادرة الجواز اللوجستي مع فيتنام واندونيسيا ونتطلع إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم لتعزيز المبادرة عالمياً».

