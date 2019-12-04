«سيسكو»: 8000 نقطة وصول للإنترنت في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «سيسكو» الدولية لتقنية المعلومات، شريك الشبكات الرقمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بأنها ستعمل على تطبيق خدمات ومبادرات تقنية جديدة خلال فعاليات المعرض، تشمل «مكتب المستقبل» الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويتيح البحث عن قاعات الاجتماعات وحجز الأماكن عن بعد.

وكشف الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستنشر أكثر من 8000 نقطة وصول إلى الإنترنت، تخدم نحو 250 ألف مستخدم يومياً في المعرض، كما انتهت من تثبيت شبكة الأمان التي ستدعم شبكة كاميرات المراقبة (CCTV)، وقدرات انتقال سلسة بين الكاميرات، بهدف تقليل ما يطلق عليه «النقاط العمياء» التي تصعب مراقبتها في المعتاد.

تجربة استثنائية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج في شركة «سيسكو» لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، شكري عيد، إنه وفي إطار اتفاقية الشراكة مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، فإن المهام الموكلة للشركة تتمحور بشكل أساسي في تقديم تجربة رقمية استثنائية مدعومة بأحدث التقنيات والبنية التحتية الرقمية، لافتاً إلى تصنيف دورة «إكسبو 2020 دبي» على أنها الأحدث والأقوى في تاريخ المعرض.

وأضاف أنه بناء على اتفاقية الشراكة مع «إكسبو 2020 دبي»، فقد تم تثبيت أحدث ما توصلت إليه الشركة في إطار حلول الشبكات الرقمية الذكية، مؤكداً أن الأجنحة الرئيسة الثلاثة، المتمثلة بـ«الاستدامة»، و«الفرص»، و«التنقل»، أصبحت مدعمة بشكل كامل بحلول شبكات عالية الذكاء، لتمكين الزوّار والعارضين والمنظمين من الاتصال بالشبكة لاسلكياً في موقع المعرض، عبر أي جهاز بشكل آمن وسلس.

8000 نقطة

وأضاف أن مبادرة حلول الشبكات الرقمية التي نشرتها الشركة في المعرض، والتي يطلق عليها «الشبكات المبنية على المقاصد»، ينظر إليها على أنها العمود الفقري للبنية التحتية التقنية الخاصة بالمعرض، لتشكل بدورها بنية تحتية عالية الذكاء، تتصف بقدرات التعلم والتكيف الذاتي المستمر، فضلاً عن حماية نفسها تلقائياً، ما يجعلها القاعدة الأساسية للتجارب الرقمية المقدمة في «إكسبو 2020 دبي».

وكشف أن «سيسكو» ستنشر أكثر من 8000 نقطة وصول إلى الإنترنت، تخدم نحو 250 ألف مستخدم يومياً خلال المعرض، كما ستخدم أنظمة «إنترنت الأشياء»، مثل إدارة المباني، والري، والإضاءة.

مكتب المستقبل

أوضح عيد أن أبرز المبادرات التقنية الجديدة التي ستقدمها «سيسكو» في «إكسبو 2020» هو مفهوم «مكتب المستقبل»، الذي يعد تطبيقاً ذكياً متطوراً، يتيح للموظفين إمكانية البحث بسهولة عن قاعات الاجتماعات وتحديد مواقعها وحجز أماكنهم، كما يمكن للموظفين عند جدولة أي اجتماع، استخدام التطبيق بشكل يسمح بانضمام مشاركين آخرين عن بعد باستخدام أداة (WebEx Conference)، مع توافر خيار تفعيل ميزة المساعدة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Voice Assistant)، إذ تسجل الخدمة محضر الاجتماع وتوزعه على المشاركين عبر تسجيل صوتي.

وأشار إلى أنه يمكن لضيوف وزوّار المعرض استخدام تطبيق الويب لحجز اجتماعات فردية مع الجهات التي تهمهم من المشاركين في «إكسبو 2020 دبي»، ما يتيح تجربة سلسة للتواصل وبناء شبكات العلاقات على أرض المعرض.

أمن سيبراني

شدد عيد على أنه انطلاقاً من أهمية البنية التحتية الشبكية القوية للأمن السيبراني، كأحد أبرز العوامل الرئيسة لنجاح «إكسبو 2020 دبي»، فإن الشركة ستنشر مختلف حلولها في ذلك القطاع بالمعرض، لضمان قدرة الأجهزة المعنية على رصد أي تهديدات ومنع وقوعها، مع الحفاظ على قدرة الزوّار والعارضين على الاتصال بشكل آمن وسلس.

وأضاف أن الشركة انتهت أيضاً من تثبيت شبكة الأمان، التي ستدعم شبكة كاميرات المراقبة (CCTV)، حيث ستشمل مع اكتمال تركيبها عدداً من الكاميرات الأمنية، وستدعم قدرات انتقال سلسة بين الكاميرات، بهدف تقليل ما يطلق عليه «النقاط العمياء» التي تصعب مراقبتها في المعتاد، وبما يدعم تمكين فرق الأمن والسلامة من تغطية كامل موقع «إكسبو 2020 دبي».

ذكاء اصطناعي

وأضاف عيد أن «سيسكو» وفرت لموظفي «إكسبو 2020 دبي» حلولاً متطورة مبينة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، للتواصل والتعاون عبر مختلف الأجهزة في أي وقت أو مكان، لافتاً إلى أنه يتم حالياً استخدام أكثر من 3200 هاتف من «سيسكو» ضمن مكاتب «إكسبو 2020 دبي»، فيما يستفيد أكثر من 1000 مستخدم من حلول (Webex Teams)، وتطبيق «سيسكو» حسب الطلب، المخصص للعمل الجماعي، ومشاركة الملفات، وتنظيم اللقاءات عبر الإنترنت.

وحول نسب الإنجاز لمشروعات وخدمات الشركة المقدمة عبر المعرض، قال عيد، إن الوضع الراهن في ما يخص مشروعات «إكسبو 2020 دبي» وعمليات الإنجاز مطمئن، وبعد تسليم المشروعات الأساسية قبل الموعد المحدد، لم يبق إلا القليل، فيما تسير المشروعات الباقية على النحو المخطط له.

وشدد على أن مستويات التقدم التقني التي تشهدها البنية التحتية التقنية لـ«إكسبو 2020» هي الأحدث والأكثر تطوراً في تاريخ المعرض، معرباً عن ثقته بأن «إكسبو 2020 دبي» سيبهر ملايين الزوّار من خلال تقديم تجربة استثنائية مدعومة بأحدث التقنيات والبنية التحتية الرقمية.

«مرحلة الإرث»

اعتبر المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج في شركة «سيسكو» لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، شكري عيد، أن «إكسبو 2020 دبي» سيصبح نموذجاً يحتذى عالمياً، ليجسّد إرث الدولة، خصوصاً أن الجميع يعلم بأن دبي مركز عالمي لجذب الأعمال.

وأضاف أن «إكسبو 2020 دبي» سيضفي بعداً مهماً على ساحة جذب الاستثمارت في مرحلة «الإرث» بعد انتهاء فعاليات المعرض.