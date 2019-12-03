الذهب ينخفض بفعل صعود الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

تراجعت أسعار الذهب، أمس، وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد بتوسع القطاع الصناعي في الصين، في وقت يتسبب فيه ارتفاع الدولار بضعف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1459.94 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وفقد في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1466 دولاراً.

وتعرض طلب المستثمرين على الذهب لضغوط بفعل صعود الدولار، ما يزيد كلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

بدورها، خسرت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 896 دولاراً.