«إكسبو 2020 دبي» يحفز إيجاد حلول تعاونية للتحديات العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتطلع ممثلو الدول، الذين حضروا اجتماع المشاركين الدوليين في «إكسبو 2020 دبي»، إلى إنشاء منصة دولية تعاونية تستجيب للنداءات العالمية الداعية للتفاؤل، وتلهم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية.

واجتمع ما يقرب من 1000 شخص في اجتماع للمشاركين الدوليين، الأضخم من نوعه الذي امتدت أعماله على مدار يومين في دبي، واختتمت أمس. وأكد موفدو الدول دعمهم لالتزام «إكسبو 2020 دبي» ودولة الإمارات باستضافة احتفال عالمي يجسد قدرة النبوغ البشري على صنع مستقبل أفضل للجميع.

تقدم متواصل

وقال مستشار وزارة التجارة والصناعة والمفوض العام لسلطنة عُمان في «إكسبو 2020 دبي»، محسن خميس البلوشي: «لقد حقق زملاؤنا في (إكسبو 2020 دبي) ودولة الإمارات ما يفوق توقعاتنا، الأمر الذي سيسهل عملنا، سواء في مرحلة التحضير أو في مرحلة التشغيل. نحن متحمسون جداً لانطلاق (إكسبو 2020)، لأن هذا الحدث سيكون تجربة لا تُنسى لسلطنة عُمان وللزوار وللمنطقة كلها».

وذكر المفوض العام لمملكة ليسوتو في «إكسبو 2020 دبي»، طارق جابر: «اجتماع المشاركين الدوليين اتسم بالتميز، ونحن متحمسون للمشاركة في (إكسبو 2020) بكامل طاقاتنا. وهذه فرصة كبيرة لمملكة ليسوتو، باعتبارها دولة مغلقة جغرافياً ضمن جنوب إفريقيا لا تملك منافذ بحرية، للتعاون مع الدول الأخرى. و(إكسبو 2020) سيمنح ليسوتو منصة خاصة لتبرز وجودها، وتؤكد موقعها في خريطة العالم، وتعرّف المشاركين الآخرين إلى ما لديها من مؤهلات ويعزز الاعتراف بنا كدولة. ودولة الإمارات أنجزت عملاً ممتازاً غاية في الاحترافية».

التعاون العالمي

وقالت الأمين الدائم بالإنابة في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في بوتسوانا، كيغانيلي ماليكونجوا: «كانت أجواء اجتماع المشاركين الدوليين ودية ومفعمة بالحيوية. واستلهمنا الكثير من الأفكار المذهلة من (إكسبو 2020) وستكون مشاركتنا منصة انطلاق ضخمة ستتيح لبوتسوانا التفاعل مع العالم. وستكون هذه فرصة هائلة للدفع قدما بتطلعاتنا الوطنية، والترويج لبوتسوانا باعتبارها وجهة للاستثمار والسياحة».

المياه والطاقة

وأعلنت كل من هولندا والإمارات والأردن، خلال اجتماع المشاركين الدوليين، عن تعاونها في استضافة المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين المياه والغذاء والطاقة في موقع «إكسبو 2020» يومي 12 و13 يناير 2021. ونظراً لما تواجهه هذه الحقوق الثلاثة الأساسية من حقوق الإنسان، بسبب تغيّر المناخ والنمو السكاني والتوسع الحضري، فإن هذا التعاون سيجمع الخبرات والتجارب الكفيلة بتحفيز حلول من شأنها إحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية مناطق العالم.

وقال المفوض العام لهولندا في «إكسبو 2020 دبي»، هانز ساندي: «اجتماع المشاركين الدوليين كان اجتماعاً محكم التنظيم ومفيداً جداً، استشعرنا من خلاله شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل). ومن الواضح أن (إكسبو 2020 دبي) سيكون مختلفاً عن دورات إكسبو الدولي السابقة، وسيركز على المحتوى والجوهر والربط بين الناس والدول. وسيكون (إكسبو 2020) منصة عالمية يوفر لكل دولة حيزا لتروي قصتها الفريدة، ويمكّن الناس من العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر استدامة للأجيال المقبلة»

«بيزنس كونيكت»

وخلال اليوم الأول من اجتماع المشاركين الدوليين، التقى ممثلو غرف التجارة من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، مع المسؤولين التنفيذيين من ثلاث هيئات استثمارية في دولة الإمارات، للاحتفال بإنجاز تفاهم مبدئي، بشأن توفير دعم متبادل للشركات الإقليمية والدولية في «إكسبو 2020».

وكمثال جديد على التعاون الوثيق بين المشاركين في التحضير لـ«إكسبو 2020»، ستقدم «غرف التجارة» المساعدة للشركات الدولية في التواصل مع نظيراتها من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مساعدة أعضائها على توسيع نطاق نشاطهم داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتضم «غرف التجارة» في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 840 ألف شركة.

وضمن هذه المبادرة، التي تهدف إلى توسيع روابط الأعمال وتحفيز الاستثمار محلياً وإقليمياً ودولياً، ستؤسس «غرف التجارة» ومعها عدد من الكيانات الاستثمارية، التي تشمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، منصة مشتركة في مركز «بيزنس كونيكت» في «إكسبو 2020».

ورحّب المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، بهذه المبادرة وهنأ الأطراف المعنية بها، وقال: «أعربت (غرف التجارة) في البلدان المشاركة عن اهتمامها الكبير بتعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع شبكاتها التجارية، وتقريب الشركات المسجلة لديها من الشركات والأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم. وسيساعد وجود (غرف التجارة) والهيئات الاستثمارية طوال الأشهر الستة لـ(إكسبو 2020) البلدان في تحقيق أهدافها المتمثلة في تسهيل الروابط التجارية، وإيجاد فرص تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز الحوارات التجارية».

200 جهة

جمع اجتماع المشاركين الدوليين الرابع ممثلين عن أكثر من 200 جهة مشاركة، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والشركاء التجاريون، ومسؤولو المكتب الدولي للمعارض، فضلاً عن أعضاء اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي».

ويتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة، وسيأتي 70% من الزوار من خارج دولة الإمارات، ويُراد من هذا الحدث العالمي الاستثنائي أن يؤسس لتغيير إيجابي دائم، ويوجد حلولاً عملية للقضايا الملحة التي يواجهها العالم.

المشاركون الدوليون

مع اقتراب انطلاق «إكسبو 2020»، الذي سيفتح أبوابه أمام العالم في 20 أكتوبر من العام المقبل، استمع المشاركون الدوليون إلى أحدث المستجدات المتعلقة بالتحضير للحدث الأروع في العالم، على رأسها تقدم الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد، وما سيقدمه «إكسبو 2020» من محتوى فريد وبرامج متنوعة، تشمل العمارة والتكنولوجيا والفنون والطعام والموسيقى والإبداع من شتى أركان العالم.\