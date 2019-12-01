«مشاريع دبي».. تطبيق جديد يوفر معلومات عن عقارات الإمارة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفادت شركة «إف إي إم» العقارية بأنها أطلقت تطبيقاً جديداً يوفر جميع المعلومات التي يحتاجها أطراف المعادلة العقارية في دبي، مثل السعر والمساحة وتقييم العقار وحالة المشروعات وتواريخ إنجازها المتوقعة، مشيرة إلى أنها اعتمدت في ذلك على قاعدة البيانات الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فراس المسدي، إن تطبيق «مشاريع دبي» أو Dubai Projects App، يتيح كل المعلومات الحقيقية التي يحتاجها كل من البائع والمستثمر المشتري، مشيراً إلى أنه الاتفاق مع «أراضي دبي» على توفير تلك المعلومات عبر التطبيق.

وأضاف المسدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن التطبيق يتيح إمكانية الوصول المباشر إلى جميع المعاملات المسجلة في الدائرة بسهولة.

وأوضح أن التطبيق الجديد لا يعمل فقط على توفير المعلومات المتعلقة في البيع والشراء في السوق العقارية بدبي وحسب، بل يعمل على تزويد البائع والمستثمر بجميع التفاصيل المتعلقة بأحدث المعاملات التي أجريت، أخيراً، مثل السعر والحجم وتقييم الأسعار وعدد الممتلكات الجديدة وحالة المشروعات

وتواريخ إنجازها المتوقعة، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بحالة الإنشاءات والبناء وتحديثاتها والمشروعات المستقبلة.

ولفت المسدي إلى أن تطبيق «مشاريع دبي» يتماشى مع مبادرة البيانات المفتوحة التي أطلقتها دبي، أخيراً، من خلال توفيره جميع المعلومات المتعلقة بالعقار وكل ما يحتاج المستثمر أن يعرفه، مشيراً إلى أن البيانات المفتوحة ستسهم وبشكل كبير في تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة وعي المستثمر، وبالتالي زيادة أرباحه، حيث تعتبر البيانات مهمة جداً، والبحث ضروري قبل اتخاذ أي خطوة في السوق. وبين أن التطبيق يسمح للمستخدمين بالوصول إلى أسعار جميع العقارات المبيعة والإنشاءات العقارية وتحديثات البناء في دبي، وبالتالي إذا كان المستثمر ينوي شراء عقار جديد فيمكنه التحقق من صحة العروض المتوافرة والواردة، كما يمكن للبائعين التحقق من صحة الأسعار المعروضة للبيع، فضلاً عن أن التطبيق يساعد المستثمرين في دراسة البيانات المهمة الخاصة بتوريد العقارات واتجاهات الأسعار.