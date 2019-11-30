"مصدر" توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة شمسية بأرمينيا

المصدر: أبوظبي - وام



وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، اتفاقية رسمية مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات في البلاد وبقيمة استثمارية تتراوح بين 300 و320 مليون دولار.

و شهد أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، توقيع اتفاقية تطوير مشتركة في هذا الشأن من قبل كل من محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" إحدى شركات "مبادلة للاستثمار" وديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا وهي شركة استثمار أجنبي مباشر مملوكة للدولة على اتفاقية تطوير مشتركة وذلك خلال حفل خاص أقيم اليوم في أبوظبي.

يأتي توقيع اتفاقية في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم خلال شهر يوليو الماضي بين "مصدر" وصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا بهدف إنشاء وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة محطات للطاقة المتجددة والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الثابتة والعائمة ومشاريع طاقة الرياح.

وسيكون المشروع الأول المخطط له في إطار هذا الاتفاق هو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في نطاق المرافق الخدمية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات سيجري تنفيذها غرب أرمينيا وسيتم استخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية ذات الوجهين لإنتاج الكهرباء عبر أشعة الشمس المباشرة والمنعكسة.

وتطمح أرمينيا إلى توليد أكثر من 30 في المائة من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2025 وإنتاج ما يصل إلى 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية.

وتنتج أرمينيا حالياً قرابة 2800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية المركبة موزعة بالتساوي بين الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والتوليد الحراري من الغاز الطبيعي المستورد.

وتشير التقديرات إلى إمكانية توليد حوالي 1720 كيلو واط ساعي من الطاقة الشمسية لكل متر مربع في أرمينيا مقارنة بـ 1000 كيلوواط ساعي لكل متر مربع كمعدل متوسط لتوليد الكهرباء في بقية أنحاء القارة الأوروبية.. وتتمتع البلاد بوجود أكثر من 200 نهر وبحيرة ملائمة لإقامة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية العائمة.

و أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا بحضور فخامة الرئيس أرمين سركيسيان والإدارة العليا في شركة مبادلة مشددا على أن هذه الخطوة تعكس التزام "مصدر" بالمساهمة في تحقيق أهداف أرمينيا في مجال الطاقة المتجددة.

وقال : "تتمتع أرمينيا باقتصاد سريع النمو وبيئة منفتحة وداعمة للاستثمار وهو ما مكننا من المضي قدماً في شراكتنا مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا".

وأضاف : "بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة تنشط في أكثر من 25 دولة و لديها مشاريع عدة في منطقة آسيا الوسطى فإن (مصدر) تتمتع بخبرة واسعة في تطوير مشاريع مجدية من الناحية التجارية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة والتطوير العمراني المستدام ويمثل هذا الاتفاق محطة مهمة لتبادل التجارب والخبرات مع شركائنا في أرمينيا التي تزخر بإمكانات كبيرة يمكن استغلالها بشكل فعال في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".