تعرف إلى كيفية إشهار إعسار المدين المتوفي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

عالج قانون الاعسار الجديد كيفية تطبيق الإجراءات بحق المدين المتوفي وعليه ديون لم تسدد ولكن بشروط معينة حيث نص القانون على " أنه تسري إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله المنصوص عليها في هذا القانون، على المدين المتوفى مع مراعاة ما يأتي:

1- يعلن طلب افتتاح إجراءات إشهار الإعسار في حال وفاة المدين في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

2- يقوم ورثة المدين المشهر إعساره مقامه في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في حدود التركة.

وبين القانون " أنه على الأمين المعين من قبل المحكمة اخطار ورثة المتوفى بتحديد من يمثلهم في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإذا لم يتفقوا على من يمثلهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، تقوم المحكمة بناءً على طلب الأمين بتكليف أحدهم أو أي شخص آخر لهذه الغاية، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره."