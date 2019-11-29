«أدنوك للتوزيع» تطلق برنامج مكافآت جديداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن إطلاق برنامج الولاء الجديد «مكافآت أدنوك» للجمهور، رسمياً، في محطات خدمة «أدنوك للتوزيع».

وأوضحت الشركة، في بيان، أن البرنامج الجديد يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من العديد من العروض المميزة والفرص الحصرية المقدمة من «أدنوك للتوزيع»، بالشراكة مع العديد من الجهات لتقديم أقصى قدر من الفائدة.

ويستجيب البرنامج لطلبات العملاء، من خلال إعادة طرح عروض «عبيها وحلّق»، التي لاقت استحساناً كبيراً من العملاء لدى طرحها مسبقاً، من خلال إتاحة فرص الفوز بتذاكر سفر ذهاباً وإياباً على متن درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالتعاون مع شركة الاتحاد للطيران، وإلى أي من الوجهات التي تحلّق إليها في جميع أنحاء العالم.