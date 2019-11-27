فنادق: موسم سياحي نشط في دبي خلال الربع الأخير من 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مديرون وعاملون في قطاع السياحة إن السوق الفندقية في دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ازدياد معدلات التدفق السياحي، وارتفاع نسب الإشغال إلى نحو 90%، على الرغم من النمو الملحوظ في المعروض الفندقي الجديد الذي دخل الخدمة أخيراً.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أنه مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، فإن الفنادق بدأت تسلم طلبات للحجوزات من قبل المشاركين في الحدث المرتقب، مشيرين إلى أن أسعار الغرف الفندقية بالنسبة للفنادق المتوسطة والشقق لاتزال في المستويات ذاتها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل تراجع محدود في أسعار الغرف الفاخرة.

تنويع المنتج

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للإيرادات لدى مجموعة «روتانا»، سام الأسمر، إن دبي أصبحت من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، نظراً لما تقدمه من مرافق وخدمات سياحية متقدمة، وبنية تحتية متطورة.

وأضاف الأسمر أن المبادرات التي يتم إطلاقها بشكل مستمر، وتنويع المنتج السياحي، ينعكسان إيجاباً على أعداد الزوار، الأمر الذي ظهر جلياً في نسب إشغال فنادق «روتانا» المرتفعة بالدولة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 88% خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما تعتبر نسبة مرتفعة إذا ما أخذنا بالاعتبار عدد الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2019.

وأشار إلى أنه مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي» بدأت المجموعة بتسلم طلبات حجوزات في فنادقها للعام المقبل من المشاركين، ودعماً لذلك، تعمل «روتانا» على البدء بالتسويق للإقامة في فنادقها خلال فترة المعرض في عدد من المحافل الدولية، عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم.

تحسن

من جهته، قال المدير العام لمشروعات الضيافة والترفيه بالإمارات، في «الحبتور للضيافة»، كمال نعماني، إنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال في المتوسط بالنسبة للفنادق الشاطئية وفنادق المدينة إلى نحو 80% خلال الربع الرابع من العام الجاري، لافتاً إلى أن هناك تحسناً في مستويات التدفق السياحي خلال الربع الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف نعماني أن متوسط أسعار الغرف الفندقية سجل تراجعاً في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، بسبب الزيادة في المعروض الفندقي الذي دخل السوق خلال الفترة الماضية.

معدلات مرتفعة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن نسب الإشغال حالياً تصل إلى نحو 90%، وهي تعتبر من المعدلات المرتفعة، لافتاً إلى أن السوق الفندقية المحلية تشهد موسماً نشطاً للسياحة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف عوض الله أن معدلات التدفق السياحي من أسواق الصين والهند والفلبين، فضلاً عن السوق الألمانية، في ازدياد ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأسواق الناشئة تلعب أيضاً دوراً ملحوظاً في حركة السياحة المقبلة إلى دبي.

وذكر أن أسعار الغرف الفندقية بالنسبة للفنادق المتوسطة والشقق لاتزال في المستويات ذاتها حالياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل تراجع محدود في أسعار الغرف الفاخرة، نظراً للمعروض الفندقي الكبير الذي شهدته هذه الفئة خلال الفترة الماضية.

الترفيه والأعمال

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن مستوى الحجوزات يشير إلى موسم نشط للسياحة في دبي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن الحركة السياحية المقبلة إلى الإمارة هي مزيج بين الترفيه والأعمال.

وأكد أن الإمارة تواصل تسجيل معدلات نمو في التدفق السياحي ومن مختلف الأسواق.

وأضاف العوا: «نتوقع أن تتخطى مستويات الإشغال حاجز الـ85% خلال الربع الأخير من عام 2019، وهي مؤشرات جيدة بالنظر إلى المعروض الفندقي الجديد، الذي دخل السوق خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن تراجع متوسط أسعار الغرف الفندقية أوجد حركة سياحية من أسواق ناشئة في آسيا تحديداً، مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية.

سياحة الأعمال

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز «ورزيدنس البستان»، موسى الحايك: «نتلقى استفسارات وحجوزات خلال عطلة نهاية الأسبوع من العائلات لقضاء العطلة»، لافتاً إلى أن «الحجوزات تزيد أكثر إذا كانت العطلة طويلة».

وتوقع الحايك تحسن أداء سياحة الأعمال، كما هو الحال في بقية القطاعات السياحية، لاسيما مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتابع: «وضعنا خطة عمل تتماشى مع استراتيجية هيئة السياحة والتسويق التجاري، للاستفادة من الازدهار والنمو الذي يصاحب هذا الحدث الكبير، وذلك من خلال توفير إقامة فخمة للمسافرين من رجال الأعمال، وخدمات الوصول إلى المطار».

وأوضح الحايك أن نسب الإشغال تراوح حالياً بين 60 و70%، وهو مؤشر إيجابي لأداء السوق، لكن نتوقع نسبة إشغال تفوق الـ80% لبقية الموسم، ونمواً في قطاع سياحة الأعمال.

استراتيجيات

من جانبه، قال مدير المبيعات في فندق «غراند ميلينيوم دبي»، جورج حاوي، إن «هناك إقبالاً مشهوداً من جانب الزوار، ونحرص على المحافظة على المعدلات السنوية المطلوبة، مع العمل على وضع استراتيجيات متعددة تستهدف قطاعات مختلفة».

وتوقع زيادة في الطلب من جانب السياح من الأسواق الصينية والهندية، كما توقع استقبال العديد من المسافرين من رجال الأعمال خلال الفترة الحالية.

وأضاف حاوي: «نهدف إلى تحقيق نمو قدره 50%، مقارنةً بالفترة السابقة من العام الجاري، ونعمل على استقطاب العديد من زوار المعارض والسياح خلال عطلة نهاية العام».

إقبال كبير

قال المدير العام في فندق «ميلينيوم بلايس مارينا»، مانويل جارسيا، إنه منذ افتتاح الفندق في الأول من مايو الماضي، فإن معدل الإشغال لهذا الموسم جاوز عتبة الـ80%، مشيراً إلى أن «الربع الأخير من العام الجاري يشهد إقبالاً كبيراً على السفر بداعي الترفيه، فيما نتطلع إلى استقبال أعداد متزايدة من الزوار».

وتوقع جارسيا أن يصل معدل الإشغال إلى 90%، لافتاً إلى أن الفندق يشهد مزيجاً جيداً من جميع الأسواق، بما يشمل رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي، وألمانيا والمملكة المتحدة وأميركا اللاتينية وغيرها.