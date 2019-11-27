«داماك» تؤكد استمرارها في تسليم وحدات «أكويا»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت شركة «داماك» العقارية بأن وتيرة التسليم مستمرة في مشروع «أكويا»، وأنها سلمت ثلاثة مجمعات سكنية، وتستعد لتسليم المزيد خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن «العقد شريعة المتعاقدين»، وما يكتب من بنود بين المشتري والمطور، في ما يخص التأخر في تسليم المشروعات من قبل المطور، وما يكتبه المطور ويوافق عليه المشتري، يلتزم به كلا الطرفين.

وتفصيلاً، قالت شركة «داماك» العقارية، في رد على استفسارات «الإمارات اليوم»، حول شكاوى بعض المستثمرين على منصات التواصل الاجتماعي، من تأخر عمليات التسليم لبعض المجمعات السكنية في مشروع «أكويا»، لفترة تزيد على العامين، إن «فريق خدمة المتعاملين بالشركة على تواصل مباشر مع أصحاب الشكاوى، وإنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لهم».

وقال نائب رئيس أول في «داماك» العقارية، نايل ماكلوغلين، إن «(الشركة) تولي عملاءها الاهتمام، وإن الشركة لديها فريق متخصص في دعم المتعاملين، يوفر خدمات سريعة وإجابات وافية لاستفساراتهم».

وقال ماكلوغلين «الشركة سلمت، أخيراً، ثلاثة مجمعات، هي: «كلاريت»، و«أمازونيا»، و«جونيبر»، كما نستعد لتسليم المزيد من المجمعات، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا بالتركيز على تنفيذ المشروعات والتسليم، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من أصحاب المنازل في المستقبل القريب».

بدورها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (أراضي دبي)، أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن الدائرة تقوم، حال استقبالها أي شكوى من المستثمرين، بشأن اشتمال العقد الخاص بالمطور على بنود تمس الحقوق التي تكفلها لهم التشريعات المعمول بها في الإمارة، بالتواصل مع المعنيين لدى المطور العقاري، وتقوم الإدارة القانونية المعنية بتعديل تلك البنود أو التوصل إلى اتفاق بشأنها، يضمن عدم المساس بحقوق أيٍّ من طرفي العقد.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدت تأخر شركة «داماك» العقارية في تسليم أحد المجمعات السكنية التابعة لمشروع «أكويا أكسجين».