«أرينكو».. برج تجاري شاهق بنوافذ كاملة الطول

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد برج «أرينكو»، الذي يعرف أيضاً باسم برج «AAM»، علامة مميزة من علامات دبي المعمارية، من حيث جودة التصميم وموقع المبنى في مدينة دبي للإعلام على طول شارع الشيخ زايد، حيث يتمركز في واحدة من أجمل مناطق دبي.

ويصل ارتفاع البرج، المكون من 46 طابقاً، إلى 244 متراً، ويعد من الأبراج التجارية الشاهقة في دبي بنوافذ كاملة الطول.

ويتميز البرج بقربه من نخلة جميرا ومنطقة بحيرات جميرا، كما يتمتع بإطلالات رائعة بزاوية 360 درجة حول أفق دبي.

ويبعد البرج بضع دقائق من أقرب محطة لمترو دبي، بحيث يمكن الانتقال منه والوصول إليه بسهولة من الواجهة البحرية في «دبي مارينا»، إضافة إلى أبراج بحيرات جميرا ومنطقة الخليج التجاري، فضلاً عن وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي.